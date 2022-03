¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. Independiente del Valle por la LigaPro de Ecuador 2022?

Ver Barcelona SC vs. Independiente del Valle EN VIVO y DIRECTO este sábado 12 de marzo por la cuarta fecha de la LigaPro de Ecuador 2022. El duelo comenzará a las 8.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha ubicado en la ciudad de Guayaquil.

Barcelona SC vs. Independiente del Valle: ficha del partido

LigaPro de Ecuador 2022 - Fecha 4 Barcelona SC vs. Independiente del Valle ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 12 de marzo de 2022 ¿A qué hora juegan? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Monumental Banco Pichincha ¿Dónde lo transmiten? GolTV y Star+

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. Independiente del Valle?

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m

México: 7.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona SC vs. Independiente del Valle?

Para Latinoamérica, la señal encargada de televisar el Barcelona SC vs. Independiente del Valle será GolTV.

Argentina: GolTV

Bolivia: GolTV

Brasil: Star Plus

Chile: GolTV

Colombia: GolTV

Ecuador: GolTV

Paraguay: GolTV

Perú: GolTV

Uruguay: GolTV

Venezuela: GolTV

Estados Unidos: GolTV Español.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Independiente del Valle por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Barcelona SC vs. Independiente del Valle por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación para Latinoamérica los encuentros de la LigaPro. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Barcelona SC vs. Independiente del Valle: posibles alineaciones

Barcelona: Burrai; Velasco, Rodríguez, Sosa, Quiñónez, Carcelén, Piñatares, Martínez, Perlaza; Penilla y Garcés.

Independiente del Valle: Ramírez; Ortiz, Schunke, Segovia, Perlaza; Cabeza, Faravelli, Gaibor, Sornoza; Ayoví y Bauman.

Barcelona SC vs. Independiente del Valle: últimos enfrentamientos

LigaPro Ecuador 2021 | Independiente del Valle 1-0 Barcelona SC

LigaPro Ecuador 2021 | Barcelona SC 2-2 Independiente del Valle 1-0

LigaPro Ecuador 2020 | Barcelona SC 2-0 Independiente del Valle 1-0

LigaPro Ecuador 2020 | Independiente del Valle 1-1 Barcelona SC

Libertadores 2020 | Independiente del Valle 2-0 Barcelona SC

Libertadores 2020 | Barcelona SC 0-3 Independiente del Valle.

¿Dónde juegan Barcelona SC vs. Independiente del Valle?

El encuentro entre Barcelona SC vs. Independiente del Valle tendrá lugar en el Estadio Monumental Banco Pichincha, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Este escenario deportivo fue inaugurado el 27 de diciembre de 1987 y tiene capacidad para albergar a 59.283 espectadores.