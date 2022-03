Cristiano Ronaldo y su mensaje con tremenda felicidad tras marcar su hat-trick con el United

Manchester United recibió al Tottenham Hotspur por la vigésimo novena jornada de la Premier League. El duelo acabó a favor de los diablos rojos, que contaron con una sensacional actuación de Cristiano Ronaldo, el jugador del partido. El futbolista luso de 37 años de edad anotó un hat-trick que quedará para siempre en la historia del club y en la retina de los hinchas de los diablos rojos.

Los locales superaron a los ‘Spurs’ por 3-2 y se mantienen en la carrera por la clasificación para la Champions League de la próxima temporada. Ronaldo volvió a ser el héroe del compromiso, aquel que la hinchada y sus fans querían ante su sequía de goles y la irregular campaña del United.

Con su triplete superó al mítico Josef Bican y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en el mundo del fútbol con 807 anotaciones. Luego del compromiso, el exjugador de la Juventus y Real Madrid envió un mensaje en sus redes sociales.

Las palabras de CR7 en su cuenta de Instagram

“¡Tremendamente feliz con mi primer hat-trick desde que volví a Old Trafford! No hay nada mejor que la sensación de volver al campo y ayudar al equipo con goles y esfuerzo. Hemos demostrado una vez más que podemos ganar a cualquier equipo en cualquier día, siempre que trabajemos duro y nos mantengamos unidos. No hay límites para el Man. United. ¡Pase lo que pase! ¡Vamos, ‘Devils’!”, escribió.

Este es la misiva redactada por Cristiano Ronaldo. Foto: captura Cristiano Ronaldo.

Repasa el tercer tanto de Cristiano Ronaldo

Próximos partidos del Manchester United