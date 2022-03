Roberto Mosquera sobre Yoshimar Yotún: “Cuando los más jóvenes lo ven es una inspiración”

Sporting Cristal recibirá este domingo 13 de marzo a la Academia Cantolao por la sexta fecha de la Liga 1. El duelo está pactado para las 11.00 a. m. (hora peruana). Los rimenses podrían contar con la presencia de Yoshimar Yotún, quien fue anunciado como flamante refuerzo en la última semana del cierre de pases del fútbol peruano.

Roberto Mosquera, director técnico del cuadro bajopontino, habló sobre la llegada del exjugador de Cruz Azul y comentó que el volante de la selección peruana está decidido a ganarse un puesto dentro del equipo.

“Los días de Yoshi han sido buenos porque él ha venido al lugar que ha elegido. No todos pueden elegir al lugar donde van. Todos estamos contentos. Veo al grupo contento. Él es un ídolo”, dijo Mosquera.

“Cuando los más jóvenes lo ven es una inspiración. Creo que es un impulso para todos los que vienen de atrás”, agregó el estratega.

Roberto Mosquera dirigió a Yoshimar Yotún en Sporting Cristal en el 2012. Foto: composición GLR/difusión

Mosquera sobre la Copa Libertadores

“El equipo que quiero es que todos estén en la capacidad de jugar como el año pasado. La obligación es pasar a la segunda etapa. Esperamos pasar a la segunda ronda de la Copa Libertadores. Lo necesitamos. Hay una urgencia. Vamos a pelear”, precisó.

Y sobre el estilo de juego, Roberto fue claro y directo: “El fútbol es ganar. El cómo a veces no importa. A nosotros sí nos importa, a nosotros no nos gusta ganar como sea , no es lo nuestro, es la esencia de Sporting Cristal”.

