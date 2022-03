Serie A de Italia EN VIVO: tabla de posiciones, fixture y resultados

Este fin de semana, la Serie A italiana nos traerá grandes partidos: este sábado se jugará el Sampdoria vs. Juventus y el Milan vs. Empoli. El domingo será el turno del Inter vs. Torino y del Roma vs. Udinese, entre otros más. En su último encuentro, AC Milan logró derrotar 1-0 al Napoli y hoy es el líder de la tabla de posiciones. Otro triunfo que cabe recordar es el de la Juventus frente al Spezia por 1-0 con gol de Morata.

Conoce más acerca de esta importante liga, como la tabla de posiciones, el fixture de los próximos partidos, la lista de los jugadores con más goles, los canales de transmisión así como la manera de seguir los partidos EN VIVO ONLINE GRATIS.

Fixture Serie A jornada 29

Tabla de posiciones Serie A

Goleadores de la Serie A

Immobile (Lazio, 20 goles)

Dusan Vlahovic (Juventus, 20 goles)

Simeone (Hellas Verona, 15 goles)

Lautaro (Inter, 14 goles)

Abraham (Roma, 13 goles).

¿Qué canales transmiten la Serie A?

Las siguientes señales son las que transmiten la Serie A EN VIVO:

Perú: ESPN Sur y Star Plus

Colombia: ESPN Sur y Star Plus

México: Star+

Paraguay: ESPN Sur y Star Plus

Bolivia: ESPN Sur y Star Plus

Ecuador: ESPN Sur y Star Plus

Estados Unidos: Paramount+

Venezuela: ESPN Sur y Star Plus

Argentina: ESPN Sur y Star Plus

Chile: ESPN Sur y Star Plus

Uruguay: ESPN Sur y Star Plus

España: Movistar+

Francia: beIN Sports Connect

Reino Unido: BT Sport App

Italia: DAZN.

¿Cómo ver los partidos de la Serie A ONLINE GRATIS?

