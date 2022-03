Gareca a La República: “Lo de Andy Polo es estrictamente futbolístico, (sobre) lo otro no opino”

Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa este viernes 11 de marzo en la Videna para dar a conocer la lista de convocados para los partidos ante Uruguay y Paraguay por la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. Uno de los que no fue llamado por el ‘Tigre’ fue Andy Polo, futbolista que está en la mira de Universitario y que días atrás fue denunciado por violencia de género contra Génesis Alarcón, su exesposa.

El entrenador de la Bicolor señaló que la ausencia del exjugador de Portland Timbers no tiene nada que ver con su situación legal y que solo analiza lo futbolístico.

“ Lo de Andy Polo tiene que ver estrictamente con lo futbolístico, de lo otro no opino. Son temas delicados. No tengo una seguridad de los acontecimientos. Estoy en contra de toda violencia, sobre todo con las mujeres. En ese aspecto tengo una opinión formada ”, expresó Ricardo Gareca para La República.

Asimismo, el estratega argentino de la selección peruana aseguró que no ha hablado con el futbolista de 27 años.

“Pero no tiene nada que ver una no convocatoria de Polo con lo que le ha tocado vivir. No estoy enterado en profundidad sobre lo que ha sucedido porque no he tenido comunicación con Andy. El seguimiento sobre él es estrictamente futbolístico”, agregó el ‘Tigre’.

Convocados de la selección para jugar ante Uruguay y Paraguay

Arqueros

Pedro Gallese

José Carvallo

Ángelo Campos.

Defensas

Luis Advíncula

Aldo corzo

Jhilmar Lora

Carlos Zambrano

Miguel Araujo

Alexander Callens

Christian Ramos

Luis Abram

Miguel Trauco

Marcos López.

Mediocampistas

Renato Tapia

Josepmir Ballón

Wilder Cartagena

Sergio Peña

Horacio Calcaterra

Jairo Concha

Yoshimar Yotún

Christofer Gonzales

André Carrillo

Gabriel Costa

Edison Flores

Christian Cueva

Raziel García.

Delanteros