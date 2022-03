“Inolvidable”: Karim Benzema recordó lo vivido durante la remontada ante el PSG

Héroe y leyenda. Karim Benzema continúa escribiendo su historia en el Real Madrid y en su reciente capítulo decretó un hat-trick para lograr la remontada ante el PSG por la Champions League. El experimentado atacante se convirtió en la figura del cotejo y recién termina de asimilar lo que ocurrió en el Santiago Bernabéu.

“ Fue una noche inolvidable por la clasificación, el ambiente, los goles y la remontada (...) Empecé el partido con muchas ganas, la semana de entrenamientos había sido muy buena y el equipo estaba listo para hacer un buen partido”, recordó el francés en diálogo con el programa Real Madrid Conecta.

Karim Benzema fue homenajeado tras superar el récord de Di Stefano. Foto: Twitter Real Madrid

Asimismo, reconoció el trabajo que realizaron sus compañeros en el campo de juego y los aficionados en las gradas. “Fue una noche mágica para todos. Estoy feliz y orgulloso por todo el equipo, por el esfuerzo de todos, por la gente en el campo, la que se quedó fuera, los entrenadores, la afición”, agregó.

Si bien hubo una gran demostración de carácter por parte de jugadores como Luka Modric, David Alaba y Toni Kroos, el delantero galo destacó la labor de Carlo Ancelotti. “Me da más confianza, me motiva para ayudar al equipo, me da un poco de todo para que haga muchas cosas en el campo. Me hace muy feliz”, reflexionó.

El artillero dejó en claro su intención de superarse en cada temporada y hasta el momento lo está logrando. El triunfo ante los parisinos no solo le permitió obtener el boleto para los cuartos de final, también lo convirtió en el tercer máximo goleador de la historia del club con 309 tantos, superando por uno el registro de Alfredo Di Stefano .

“Es un sueño porque es una leyenda del Madrid. Recuerdo mi primer día aquí que estaba él con el presidente y me dio un abrazo. Es una leyenda. Estar en su sitio me pone muy orgulloso, muy feliz y me da más fuerza para ir más arriba”, finalizó.