Premier League EN VIVO: tabla de posiciones, fixture y resultados

La Premier League tendrá una nueva fecha con partidos que no podrás perderse, como el cotejo entre el Liverpool vs. Brighton este sábado 12, o el Chelsea vs. Newcastle este domingo 13 de marzo. Como se sabe, Arsenal le quitó el cuarto puesto de la liga inglesa al Manchester United, y se ubica a 21 puntos del líder, el Manchester City. Por otro lado, Tottenham aplastó 5-0 al Everton con un doblete extraordinario de Harry Kane.

Averigua más acerca de esta competición, como el fixture de partidos, la tabla de posiciones, el ranking de goleadores, los canales de transmisión y cómo poder seguir los partidos de la Premier League EN VIVO ONLINE GRATIS.

Fixture Premier League jornada 29

Tabla de posiciones Premier League

Goleadores de la Premier League

Salah (Liverpool, 19 goles)

Jota (Liverpool, 12 goles)

Mane (Liverpool, 12 goles)

Son (Tottenham, 11 goles)

Vardy (Leicester, 10 goles)

¿Qué canales transmiten la Premier League?

En toda Sudamérica, las cadenas ESPN y Star+ cuentan con los derechos de transmisión de todos los partidos de la Premier League para la temporada 2021/22. En México y Centroamérica, entretanto, los partidos irán por Sky Sports, mientras que en España se verán por la plataforma de streaming DAZN.

ESPN EN VIVO

DirecTV

Argentina: 621 (SD) y 1621 (HD)

Chile: 621 (SD) y 1621 (HD)

Colombia: 621 (SD) y 1621 (HD)

Ecuador: 621 (SD) y 1621 (HD)

Perú: 621 (SD) y 1621 (HD)

Uruguay: 621 (SD) y 1621 (HD).

Movistar TV

Colombia: 483 (SD) y 884 (HD)

Perú (satélite): 483 (SD) y 884 (HD)

Perú (cable): 504 (SD) y 740 (HD)

Venezuela: 483 (SD)

Chile: 480 (SD) y 884 (HD).

Claro TV

Colombia (satélite): 510 8SD) y 540 (HD)

Colombia (cable): 511 (SD) y 1511 (HD)

Perú (satélite): 36 (SD) y 1711 (HD)

Perú (cable): 65 (SD) y 523 (HD)

Chile: 174 (SD) y 474 (HD).

Tigo

Colombia: 28 (SD) y 244 (HD)

Bolivia (cable): 508 (SD) y 701 (HD)

Paraguay: 103.

Simple TV

Venezuela: 621 (SD) y 1621 (HD)

¿Cómo ver los partidos de la Premier League ONLINE GRATIS?

Recuerda que tienes la opción de seguir la cobertura de la Premier League en vivo y en directo vía La República Deportes, desde donde te contaremos todos los detalles e incidencias del partido.