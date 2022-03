Nations League: selecciones sudamericanas jugarían en la edición 2024, según UEFA

¿La Nations League con selecciones sudamericanas y europeas? La Blanquirroja y el resto de selecciones Conmebol podrían participar en la edición 2024 de este torneo internacional, según las palabras de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

“ No puedo dar demasiados detalles en este momento, pero es factible seguro. Después de la creación de la Nations League, nuestros equipos ya no juegan tantos amistosos. Los equipos grandes extrañan jugar contra Brasil, Argentina y Uruguay, así nos lo dicen. Eso sería algo muy bueno, pero aún no estamos en el punto de compartirlo con el público”, mencionó para Globo.

Asimismo, recordemos que la UEFA y Conmebol ya confirmaron que habrá un partido entre el campeón de la Copa América y Eurocopa en el próximo mes de junio. Argentina e Italia se verán las caras en el Wembley Stadium.

Por otro lado, la Nations League ya lleva dos ediciones jugadas y los campeones de este certamen son Portugal y Francia. Los cotejos se desarrollan durante las fechas FIFA y es bien complicado que las selecciones europeas jueguen amistosos contra los conjuntos sudamericanos, ya que tienen su calendario ocupado.

¿Qué es la UEFA Nations League?

La UEFA Nations League es un torneo donde juegan las 55 selecciones europeas. Está conformado por cuatro grupos conocidos como Liga A, B, C y D, cada uno de los cuales tiene cuatro o tres equipos. Se disputan partidos de local y visitante.