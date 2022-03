Exjugador de Liverpool sobre Luis Díaz: “Me siento avergonzado por no haber oído hablar de él”

Luis Díaz ha destacado desde su llegada al Liverpool, el colombiano ha podido adaptarse al juego rápido del equipo de Jurgen Klopp y al rendimiento que la Premier League exige. Por ello, no es sorpresa que el atacante se halla ganado un puesto en el esquema de los reds, incluso llegando a ser titular.

A pesar de que el nacido en La Guajira haya tenido grandes actuaciones con Porto y era uno de los fichajes más peleados en el mercado de pases, uno de los exfutbolistas de Liverpool no lo conocía: Adam Lallana. El volante se desempeñó como volante en los reds y logró campeonar la UEFA Champions League en 2019, actualmente milita en el Brighton.

Luis Díaz llegó al Liverpool procedente del Porto. Foto: Twitter Liverpool FC

El inglés reconoció el desempeño que tiene Díaz en el club: “No estoy seguro de cómo es el inglés de Díaz, pero venir de un país diferente en enero y jugar de la forma en que lo ha hecho es absolutamente fenomenal ”, declaró a BBC Radio 5 Live Sport.

Lallana fue a ver a su exequipo en la final de la Carabao Cup ante Chelsea y quedó sorprendido por el jugador cafetero. “Estuve en Wembley, para ver cómo se desempeñaba, creo que era el mejor jugador y el más dinámico del Liverpool”, confesó.