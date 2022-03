¿A qué hora juegan Melgar vs. Alianza Lima por la Liga 1 2022 vía Gol Perú?

Melgar vs. Alianza Lima EN VIVO se enfrentarán este sábado 12 de marzo desde las 3.30 p. m. por la fecha 6 de la Liga 1 Betsson. El compromiso entre blanquiazules y rojinegros tendrá como escenario el estadio Monumental de la UNSA y la señal encargada de transmitirlo será Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura online de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, relato del minuto a minuto, la recopilación de los goles y todas las incidencias.

Melgar vs. Alianza Lima: ficha del partido

Liga 1 Betsson Melgar vs. Alianza Lima ¿Cuándo juegan? Sábado 12 de marzo ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde juegan? Monumental de la UNSA ¿Dónde lo transmiten? Gol Perú

Melgar vs. Alianza Lima: la previa

Duro rival. Melgar y Alianza Lima protagonizarán uno de los cotejos más atractivos de la sexta jornada de la Liga 1 Betsson. La escuadra rojinegra no tuvo un buen arranque en el torneo y en sus primeras cuatro presentaciones solo logró sumar 4 puntos.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo viene de caer por 3-1 ante UTC de Cajamarca y no consiguen ganar desde la fecha 1. Sin embargo, en el plano internacional su presente es diferente y en su debut por los play off de la Copa Sudamericana obtuvieron un valioso empate contra Cienciano.

Por su parte, la escuadra de Carlos Bustos sufrió un duro golpe Matute. Sporting Cristal los venció 1-0 y evidenciaron los problemas defensivos de los victorianos. Una de las preocupaciones del comando técnico gira en torno al reemplazante de Hernán Barcos, el ‘Pirata’ fue amonestado y tendrá que cumplir sus suspensión contra los arequipeños.

Asimismo, se espera que este sábado el atacante Cristian Benavente puede jugar su primer compromiso como local. El Chaval llegó procedente del balompié egipcio y no demoró en anotar un golazo de tiro libre ante Carlos Mannucci.

Melgar vs. Alianza Lima: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Melgar vs. Alianza Lima?

Melgar vs. Alianza Lima medirán fuerzas desde las 3.30 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios según tu ubicación:

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite Melgar vs. Alianza Lima?

La señal encargada de televisar el encuentro Melgar vs. Alianza Lima será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Melgar vs. Alianza Lima, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD)

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En la señal de Gol Perú, además de partidos como el Melgar vs. Alianza Lima y el resto de duelos del torneo peruano, podrás encontrar espacios de análisis, entrevistas y programas informativos acerca de lo más destacado del balompié nacional y los peruanos en el extranjero.

¿Cómo seguir Melgar vs. Alianza Lima ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Melgar vs. Alianza Lima por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Melgar vs. Alianza Lima: alineaciones probables

Melgar: Jorge Cabezudo, Matías Lazo, Leonel Galeano, Horacio Orzan, Paolo Reyna, Walter Tandazo, Jean Pierre Archimbaud, Martín Pérez Guedes, Johnny Vidales, Bernardo Cuesta y Kenji Cabrera

Alianza Lima: Ángelo Campos; Oslimg Mora, Cristian Ramos, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; J. Ballón, Jairo Concha, Aldair Fuentes; Cristian Benavente y A. Rodríguez.

¿Dónde se jugará el partido Melgar vs. Alianza Lima?

El duelo entre Melgar vs. Alianza Lima se jugará en el estadio Monumental de la UNSA, ubicado en la ciudad de Arequipa. Dicho recinto es uno de 5 más grandes del país y cuenta con capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores.