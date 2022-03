¿Cómo ver Liverpool vs. Brighton EN VIVO vía ESPN por la Premier League?

Liverpool vs. Brighton EN VIVO se enfrentan este sábado 12 de marzo, desde las 7.30 a. m. (hora peruana) por la jornada 29 de la Premier League 2021-22. El cotejo se disputará en la cancha del Falmer Stadium con transmisión por TV vía ESPN, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con los onces confirmados y el marcador actualizado minuto a minuto.

Liverpool vs. Brighton: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Brighton ¿Cuándo juegan? Sábado 12 de marzo ¿A qué hora? 7.30 a. m. (Perú) ¿Dónde? Falmer Stadium ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Brighton?

En territorio peruano, podrás seguir el Liverpool vs. Brighton a partir de las 7.30 a. m.. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

México: 6.30 a. m.

Colombia: 7.30 a. m.

Ecuador: 7.30 a. m.

Perú: 7.30 a. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 7.30 a. m.

Bolivia: 8.30 a. m.

Venezuela: 8.30 a. m.

Argentina: 9.30 a. m.

Brasil: 9.30 a. m.

Chile: 9.30 a. m.

Paraguay: 9.30 a. m.

Uruguay: 9.30 a. m.

España: 1.30 a. m.

Tras pasar algunos apuros para asegurar su pase a los cuartos de final de la Champions League, Liverpool FC visitará al Brighton en busca de tres puntos que le permitan seguir en la pelea por dar caza al líder de la Premier League, Manchester City.

Los reds cayeron a mitad de semana con el Inter de Milán en Anfield, pero el 2-0 a favor de la ida les bastó para quedarse con la clasificación en el torneo internacional. Por su campeonato doméstico, vienen de vencer por la mínima al West Ham con un gol de Sadio Mané.

El elenco de la gaviota, por su parte, llega al cruce en un pésimo momento luego de acumular cuatro derrotas consecutivas. Su último tropiezo fue un 1-2 en casa del Newcastle, resultado que lo tiene estancado en el puesto 13 de la tabla con 33 puntos.

Liverpool y Brighton igualaron 2-2 en un vibrante cotejo por la primera rueda de la presenta temporada. De las últimas cinco veces que se vieron las caras, los de Anfield ganaron dos veces, cayeron en una y empataron las otras dos.

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Brighton?

Para Sudamérica, la señal encargada de televisar el Liverpool vs. Brighton será ESPN, canal disponible en la mayoría de operadores de TV por cable y/o satélite.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN, GUIGO, NOW NET e Claro, Star+

Colombia: ESPN

Chile: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

España: DAZN.

¿Cómo sintonizar Liverpool vs. Brighton vía ESPN?

Si no quieres perderte la transmisión del Liverpool vs. Brighton por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde ver Liverpool vs. Brighton por internet?

La transmisión de Liverpool vs. Brighton por internet la podrás seguir a través de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cuál es la programación de ESPN?

En ESPN podrás ver, además de partidos como el Liverpool vs. Brighton, otros encuentros de la Premier League y de campeonatos domésticos como la Serie A de Italia, LaLiga de España y la Ligue 1 de Francia. También tendrás a disposición la cobertura de importantes torneos internacionales (Champions League, Copa Libertadores) y competencias de otras disciplinas deportivas.