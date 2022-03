VER Liverpool vs. Brighton EN VIVO: ¿a qué hora juegan por la Premier League 2022?

Liverpool vs Brighton juegan EN VIVO este sábado 12 de marzo desde las 7.30 a.m. (hora peruana) por la decimonovena jornada de la Premier League 2022. Este duelo se llevará a cabo en el Falmer Stadium y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

El cuadro rojo viene de vencer 1-0 al West Ham y está en el segundo lugar con 63 puntos. Por su parte, las gaviotas perdieron 2-1 ante Newcastle en la jornada anterior y se ubican en la casilla 13 con 33 unidades.

Liverpool vs. Brighton: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Brighton ¿Cuándo juegan? Sábado 12 de marzo ¿A qué hora juegan? 7.30 a.m. ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Falmer Stadium

Liverpool vs. Brighton: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mané, Diego Jota.

Brighton: Sánchez; Veltman, Duffy, Dunk, Cucurella; Alzate; Moder, Gross; Trossard; Lamptey, Welbeck.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Brighton?

México: 6.30 a. m.

Perú: 7.30 a. m.

Ecuador: 7.30 a. m.

Colombia: 7.30 a. m.

Bolivia: 8.30 a. m.

Venezuela: 8.30 a. m.

Uruguay: 9.30 a. m.

Paraguay: 9.30 a. m.

Argentina: 9.30 a. m.

Brasil: 9.30 a. m.

Chile: 9.30 a. m.

Inglaterra: 1 p.m.

¿Qué canal transmitirá el Liverpool vs. Brighton?

La señal encargada de transmitir el choque Liverpool vs. Brighton en Sudamérica será ESPN, canal exclusivo que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Premier League.

¿Dónde ver Liverpool vs. Brighton ONLINE?

Para ver el Liverpool vs. Brighton por internet, sintoniza el servicio de streaming Star Plus, que contiene los compromisos televisados de este certamen. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Liverpool vs. Brighton: últimos enfrentamientos

Liverpool 2-2 Brighton (2021-2022). Premier League

Liverpool 0-1 Brighton (2020-2021). Premier League

Liverpool 2-1 Brighton (2019-2020). Premier League.

¿Dónde juegan Liverpool vs. Brighton?

El encuentro entre Liverpool vs. Brighton se disputará en el Falmer Stadium, ubicado en la ciudad de Brighton & Hove, Inglaterra.