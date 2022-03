Liga 1 EN VIVO fecha 6: programación, horarios y canales para ver partidos del fútbol peruano

La Liga 1 2022 continúa este fin de semana con la fecha 6 del Torneo Apertura del fútbol peruano. Los encuentros de esta nueva jornada se desarrollarán entre el sábado 12 y domingo 13 de marzo.

El primer duelo que abrirá el telón será el Alianza Atlético vs. San Martín desde las 11.30 a. m. (hora de Perú). El Vendaval es uno de los líderes del campeonato con 12 puntos y buscará una victoria en el Melanio Coloma para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. Tras la contienda, continuará el Carlos Mannucci vs. Carlos Stein.

El sábado 12 de marzo también contará con el enfrentamiento entre Melgar vs. Alianza Lima. Los rojinegros recibirán en el Estadio UNSA de Arequipa a los blanquiazules desde las 3.30 p. m. El equipo de Carlos Bustos viene de caer ante Sporting Cristal. La jornada sabatina concluirá con el Universitario vs. Cienciano a las 7.30 p. m. en el Monumental de Ate.

Para el domingo 13, habrá cinco partidos. El día arrancará con el Sporting Cristal vs. Cantolao en el Alberto Gallardo con la presencia de Yoshimar Yotún en el conjunto celeste. Tras este encuentro, se dará el Atlético Grau vs. César Vallejo y el Sport Boys vs. Deportivo Municipal en el Miguel Grau del Callao. Los ediles buscarán un triunfo para continuar como líderes de la Liga 1.

La sexta jornada finalizará con los choques entre ADT vs. Sport Huancayo y Ayacucho FC vs. Deportivo Binacional.

Programación de la fecha 6 de la Liga 1 2022

Partido Fecha Hora Canal Alianza Atlético vs. San Martín 12-03-2022 11.00 a. m. Gol Perú Carlos Mannucci vs. Carlos Stein 12-03-2022 1.15 p. m. Gol Perú Melgar vs. Alianza Lima 12-03-2022 3.30 p. m. Gol Perú Universitario vs. Cienciano 12-03-2022 7.30 p. m. Gol Perú Sporting Cristal vs. Cantolao 13-03-2022 11.00 a. m. Gol Perú Atlético Grau vs. César Vallejo 13-03-2022 1.00 p. m. No será televisado Sport Boys vs. Deportivo Municipal 13-03-2022 1.15 p. m. Gol Perú ADT vs. Sport Huancayo 13-03-2022 3.30 p. m. No será televisado Ayacucho FC vs. Deportivo Binacional 13-03-2022 3.30 p. m. Gol Perú

Dato: UTC descansa esta fecha. Los cotejos de ADT y Atlético Grau no serán televisados por Gol Perú, ya que no llegaron a un acuerdo para los derechos de transmisión de sus compromisos .

Tabla de posiciones de la Liga 1 2022