Bazán, futbolista peruano, sobre su estancia en Grecia: “Técnicamente puedo destacarme”

El delantero nacional Héctor Bazán, que milita en el club Zakynthos FC del ascenso griego, contó cómo va su adaptación en el fútbol de ese país. El exfutbolista de San Martín fichó por este equipo en busca de hacerse un nombre en el exterior, fortalecer su crecimiento como futbolista profesional y poder llegar a la selección peruana.

El atacante de 20 años jugó en el cuadro santo por tres temporadas, en las que estuvo presente en 32 cotejos (ocho como titular) y no marcó ningún gol. En lo que va de su estadía en el balompié griego, Héctor ha jugado siete partidos y ya anotó dos goles.

Bazán confesó para el medio Gol Perú que maneja muy bien el inglés y tiene una buena comunicación son sus compañeros de equipo. Además, a pesar de ser un fútbol de ascenso, el delantero dijo que la liga es dura, pero logra destacarse. “Es un fútbol muy físico. Me costó más en lo físico, ya que todos los jugadores son de biotipo importante, es por eso que trabajo día a día para dar la talla. Técnicamente puedo destacarme, es uno de mis fuertes, sobre todo en esta liga”.