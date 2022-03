Continúa la lucha por el título: así saldría Liverpool para enfrentar al Brighton

Tras la clasificación a los octavos de final de la Champions League, Liverpool FC continuará su travesía en la Premier League para superar al Manchester City y coronarse campeones del torneo inglés. Su próximo rival será el Brighton y Jürgen Klopp saldrá con lo mejor de su plantel para lograr los tres puntos.

Liverpool vs. Brighton: posibles formaciones

Liverpool FC: Alisson; Trent Alexander Arnold, Matip, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita; Mohamed Salah, Sadio Mané y Luis Díaz.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Brighton?

En territorio peruano, podrás seguir el Liverpool vs. Brighton a partir de las 7.30 a. m.. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

México: 6.30 a. m.

Colombia: 7.30 a. m.

Ecuador: 7.30 a. m.

Perú: 7.30 a. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 7.30 a. m.

Bolivia: 8.30 a. m.

Venezuela: 8.30 a. m.

Argentina: 9.30 a. m.

Brasil: 9.30 a. m.

Chile: 9.30 a. m.

Paraguay: 9.30 a. m.

Uruguay: 9.30 a. m.

España: 1.30 a. m.

¿Dónde ver Liverpool vs. Brighton por internet?

La transmisión de Liverpool vs. Brighton por internet la podrás seguir a través de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.