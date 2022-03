Cindy Novoa sobre meme que normaliza la violencia de género: “La malogré, error mío”

El reciente 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, se volvió a conmemorar el esfuerzo de todas las féminas por hacer reconocer sus derechos y valor en los diferentes espacios, como en los deportes; además, de tratar de erradicar el machismo, los estereotipos y la violencia en cualquiera de sus formas, ya que impiden el crecimiento como sociedad.

En las últimas horas, ha sucedido un acontecimiento sorpresivo por parte de una de las referentes del fútbol femenino peruano. Se trata de Cindy Novoa, actual futbolista de Universitario de Deportes, quien compartió en sus redes sociales un video donde ella es nombrada en un meme por una página de Facebook junto con Andy Polo.

El hecho en sí es que en la imagen aparece dos personajes de la popular serie “Supercampeones”, en la cual el jugador abofetea a una mujer. En la descripción de la foto está escrito: “Andy Polo saludando a Cindy Novoa”, publicado el martes 8 de este mes.

Más que un meme es violencia

Como se recuerda, el exfutbolista del Portland Timbers y posible refuerzo del cuadro crema f ue acusado por violencia de género por su expareja y madre de sus hijos.

La imagen en cuestión, que no es para nada sutil, envía un mensaje negativo para todo el público femenino, que lucha en contra de la erradicación de este tipo de contenido, que permite y refuerza el accionar machista, en este caso de manera virtual. Y que ahora se ha visto aceptada y normalizada por Novoa, quien es seguida por adolescentes y jóvenes, y, por ende, la ven como un ejemplo a seguir.

Cindy Novoa y el polémico meme. Foto: Cindy Novoa captura tiktok

Las disculpas de Cindy Novoa

Tras el polémico video, la volante internacional con la selección peruana redactó sus disculpas a través su cuenta de Twitter: “Vi que está circulando un video y sí es mío, pido disculpas. Estoy en contra de la violencia de la mujer, yo lo vi desde otra perspectiva el meme, lo vi como si me estuviera pegando por haberme ido de la club anteriormente y lo tomé como humor. Sí, la malogré, lo sé. Error mío”, había escrito la futbolista antes de anular su cuenta.

Aún así, desde su percepción, de igual manera, existe el ejercicio de fuerza del hombre contra la mujer. Un hecho inaceptable. Los memes de este carácter muchas veces no son todo el núcleo del problema sino las personas o “figuras” quienes logran reproducirlos, a pesar de tomarlo con cierto “humor”.

Cindy Novoa y sus disculpas en su red social. Foto: captura Cindy Novoa twitter

En definitiva, Novoa siempre se ha mostrado en contra de la violencia de género en reiteradas ocasiones y ahora ha asumido el grave error al compartir la imagen. Con respecto a este particular caso, indicó mediante sus historias de Instagram que: “No justifico nada de mis actos, me equivoqué, pero no vengan a decirme y hacer los más voceros con las mujeres”.

“Yo soy mujer y nadie me tiene que contar, yo lo vivo a lo largo de mi vida y no solo en el fútbol y sé que muchas mujeres que están leyendo saben lo que día a día pasan”, finalizó Cindy.