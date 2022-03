Marcos López habla sobre su presente previo a las últimas fechas de las eliminatorias

Marcos López se convirtió en una de las gratas apariciones del balompié nacional. Sus buenas actuaciones en la MLS lo llevaron a ser considerado en la selección peruana y en los últimos cotejos pudo discutirle la titularidad a Miguel Trauco. A pocas semanas de disputarse las últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, el joven lateral habló sobre su proceso de adaptación en la Bicolor.

“Como en toda selección siempre están los jugadores que mayor calidad y experiencia tienen. En estos últimos años me ha tocado adaptarme rápidamente a jugar contra jugadores importantes, sea en la liga sudamericana, estadounidense o europea”, manifestó el defensor del San José Earthquakes.

Asimismo, el futbolista de 22 años resaltó la intensidad presente en la escuadra comanda por Ricardo Gareca y el aporte que tuvo el grupo en su evolución.

“Siempre son jugadores muy rápidos e inteligentes para definir jugadas en uno o dos toques. Eso también te da conocimiento y experiencia para resolver en situaciones complejas. Me ha ayudado mucho, pero también me ha ayudado mucho el día a día aquí porque si no estoy bien preparado, es difícil competir a gran nivel con la selección”, agregó.

Con la poca continuidad que tiene Trauco en la Ligue 1, no se descarta que el exjugador de Sporting Cristal pueda ser titular ante Uruguay o Paraguay. El ‘Tigre’ lo considera una pieza importante dentro de su funcionamiento por su velocidad y vocación ofensiva.