¿En qué canal ver SC Braga vs. Mónaco EN VIVO por octavos de la Europa League?

SC Braga vs. Mónaco EN VIVO juegan desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por la ida de los octavos de final en la Europa League 2021-22. El cotejo se disputará en el Estadio Municipal de Braga, con transmisión a cargo del canal ESPN Extra. Puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes para mantenerte al tanto de este y otros partidos de hoy, los 11 titulares confirmados, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final.

SC Braga vs. Mónaco: ficha del partido

Partido SC Braga vs. Mónaco ¿Cuándo juegan? Hoy jueves 10 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Municipal de Braga ¿En qué canal? ESPN Extra

¿A qué hora juegan SC Braga vs. Mónaco?

En territorio peruano, el encuentro SC Braga vs. Mónaco se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Luego de dejar en el camino al Sheriff Tiraspol por la ronda previa a estos octavos de final, el portugués SC Braga saldrá a buscar un buen resultado como local frente al francés AS Mónaco, club que se mantiene invicto en lo que va del torneo.

El conjunto luso se hizo fuerte en la vuelta ante el cuadro moldavo y forzó la definición por penales tras igualar el marcador global (2-2). En la serie de lanzamientos desde los 12 pasos, si bien dos de sus ejecutantes fallaron, aprovechó que su rival erró hasta tres veces para llevarse el triunfo.

SC Braga eliminó al Sheriff de Gustavo Dulanto de la Europa League. Foto: AFP

El conjunto monegasco viene de obtener una importante victoria en la Ligue 1 frente al Olympique Marsella por 1-0 con gol de su delantero Gelson Martins. Entre los sudamericanos del plantel, el chileno Guillermo Maripán se habría recuperado de una dolencia y estaría presente en el 11 titular.

Si bien ninguno de estos dos clubes sabe lo que es ganar el certamen, el SC Braga es el que más cerca ha estado de conseguirlo. En la final de la temporada 2004-05, cayó por la mínima frente al también portugués Porto.

¿Qué canal transmite SC Braga vs. Mónaco?

Para Sudamérica, la señal encargada de televisar el SC Braga vs. Mónaco será ESPN Extra.

Argentina: ESPN Extra

Bolivia: ESPN Extra

Brasil: Star+

Chile: ESPN Extra

Colombia: ESPN Extra

Ecuador: ESPN Extra

México: ESPN 3

Paraguay: ESPN Extra

Perú: ESPN Extra

Uruguay: ESPN Extra

Venezuela: ESPN Extra

Estados Unidos: Galavisión

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3.

¿Dónde ver SC Braga vs. Mónaco por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del SC Braga vs. Mónaco por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no cuentes con acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de SC Braga vs. Mónaco

SC Braga: Matheus; Tormena, Leite, Oliveira; Moura, Al Musrati, A. Horta, Silva; R. Horta, Medeiros; Oliveira.

Mónaco: Nübel; Sidibé, Maripán, Badiashile, Henrique; Lucas, Tchouaméni, Diop, Martins; Ben Yedder, Volland.

Historial de SC Braga vs. Mónaco

Entre sus antecedentes, solo se registra un enfrentamiento previo entre SC Braga vs. Mónaco. En el año 2019, ambos clubes sostuvieron un cruce amistoso que finalizó en empate sin goles.

¿Dónde juegan SC Braga vs. Mónaco?

El escenario que acogerá el compromiso será el Estadio Municipal de Braga, recinto deportivo ubicado en la ciudad portuguesa del mismo nombre, con capacidad para 30.000 espectadores.