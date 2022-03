¿Cómo ver por Roja Directa el Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO por la Europa League?

El cotejo que jugarán Barcelona vs. Galatasaray por Roja Directa, con motivo de los octavos de final de la Europa League, será uno de los encuentros deportivos más apasionantes de esta competición. Dicho partido se realizará este jueves 10 de marzo a las 3.00 p. m. (hora peruana, 9.00 p. m. hora de España) desde el Camp Nou. Las casas de apuestas no han dejado de lanzar predicciones y pronósticos acerca de este duelo, con Barcelona como el mayor favorecido.

Conoce más acerca de este importante partido, como los horarios en el mundo, los canales de transmisión, las alineaciones de los equipos, así como las formas de seguir este cotejo EN VIVO ONLINE GRATIS a través de Roja Directa.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Galatasaray?

FC Barcelona vs. Galatasaray se verán las caras por la UEFA Europa League este jueves 10 de marzo. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Galatasaray?

Para este partido, FC Barcelona vs. Galatasaray, no se ha habilitado la transmisión por TV en la región latinoamericana. Si quieres ver el cotejo, puedes hacerlo a través del servicio de streaming Star Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO ONLINE GRATIS?

Además de seguir el FC Barcelona vs. Galatasaray vía Star Plus, la cobertura ONLINE la podrás encontrar en La República Deportes, que te llevará la información al instante sobre el desarrollo de este compromiso de forma completamente gratuita.

¿Cómo ver Barcelona vs. Galatasaray en Roja Directa?

Para ver el encuentro por Roja Directa, debes seguir estos pasos:

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos, busca Barcelona vs. Galatasaray

Haz clic en el encuentro y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Barcelona vs. Galatasaray