Real Madrid vs. PSG: remontada histórica en la Champions League

Por Mariano López V.

Minutos después de perder 2-0 en Italia ante Inter de Milán por el partido de ida de las semifinales de la desaparecida Copa UEFA 1984/85, el delantero del Real Madrid Juan Gómez –más conocido como ‘Juanito’– se acercó a los jugadores ‘nerazzurri’ y lanzó la siguiente advertencia: “90 minuti en el Bernabéu son molto longos”. Más que una advertencia, terminó siendo un presagio. Empujados por el calor de su gente, los merengues revirtieron la llave con un contundente 3-0.

Ayer, para el multimillonario PSG, también fueron 90 minutos muy largos. Los parisinos tuvieron pleno control de las acciones durante gran parte del encuentro, manteniendo la posesión del balón en el medio (conexión Messi-Neymar-Verratti fue vital) y apelando a la velocidad en ataque del indomable Kylian Mbappé. La receta venía funcionando a la perfección. De hecho, los dirigidos por Mauricio Pochettino consiguieron el 1-0 (2-0 global) mediante un contragolpe letal: ‘Ney’ encontró a la defensa merengue mal parada y filtró un pase largo para Mbappé, quien definió al primer palo (39′). Su tanto, el número 157 con la camiseta del PSG (es el segundo máximo goleador de su historia), convirtió al francés en el jugador más joven en llegar a 33 goles en Champions League. Fue una puesta en escena fantástica del ‘7′, hasta que el trámite pasó de aparentemente favorable a rotundamente adverso.

Carlo Ancelotti ordenó el ingreso de Camavinga y Rodrygo, el Real apretó en campo contrario, y Donnarumma, el arquero visitante, fue la primera víctima de la presión. El ‘1′ italiano intentó salir jugando, perdió el balón y todo terminó en el descuento de Benzema (61′). Todavía faltaban dos goles para concretar la clasificación, pero eso no sería ningún problema para el ‘Gato’. En un lapso de dos minutos (76′ y 78′), el ‘9′ anotó por duplicado, otorgándole a la ‘Casa Blanca’ el pase a los cuartos de final de su competencia favorita.

Benzema también logró meterse –aún más– en la historia madridista: superó a Di Stéfano para tomar su lugar como el tercer máximo anotador en la historia del club (309). Además, sobrepasó a Raúl como el segundo merengue con más goles en Champions (67), solo por detrás de Cristiano. ¡Leyenda!

La palabra

Mauricio Pochettino, técnico del PSG

“¡Qué vergüenza! Hay una falta sobre Donnarumma en el primer gol. No es posible no hablar de este grosero error. Me pregunto qué hace el VAR. Es una pena. Dominamos 60 minutos, pero ese gol lo cambió todo”.