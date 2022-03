No se guardó nada: Ángel Cappa destruye a Pochettino y tilda de ‘egoísta’ a Neymar

Sin filtro. La eliminación del PSG ante el Real Madrid por la Champions League ha puesto al equipo de Mauricio Pochettino en el centro de las críticas y, desde diversos sectores, señalan a los culpables de este nuevo fracaso. Uno de los últimos en sumarse a los cuestionamientos fue el experimentado técnico Ángel Cappa. Para el argentino, su colega y Neymar son los principales responsables.

El exfutbolista consideró un grave error “cuidar el resultado y atrincherarse atrás ante el Real Madrid faltando 45 minutos”. Asimismo, mencionó que el conjunto de ‘Poch’ carece de una idea de juego y solo muestra individualidades.

Karim Benzema fue el héroe de la jornada. Foto: EFE

“Tú tienes que tener una idea de juego. En el PSG cada uno trata de resolver por su cuenta y ahí el equipo se desmorona y no hay ningún salvavidas. El salvavidas tiene que ser la idea de cómo jugar, qué hacer. El PSG no me mostró tener ninguna, hace rato pierde en momentos claves ”, manifestó en diálogo con Radio Colonia.

Por otras parte, fue muy duro sobre el rendimiento del ‘10′ brasileño. “ No sé qué hace adentro de la cancha ni qué quiere hacer ni qué le aporta al equipo. Es un jugador que tiene habilidad, pero no sé qué hace. Juega más para él que para el equipo ”, sentenció.

En defensa de Lionel Messi

A pesar de que muchos medios franceses señalaron a Lionel Messi como uno de los culpables de la derrota, para el exentrenador de Universitario esto no se relaciona con la calidad del rosarino.

“No puede estar cómodo con un equipo que no juega, que no tiene la pelota, que no tiene una idea. Messi tiene 30 y pico de años, hace 10 resolvía él solo todo el asunto, gambeteaba a cinco y hacía el gol, pero no lo puede hacer más. Necesita un equipo como Argentina y él va a aportar la gran capacidad futbolística que todavía tiene. Pero en un equipo que no tiene juego, Messi se pierde también”, precisó.