Al-Khelaïfi y Pochettino recibirían sanciones de la UEFA tras eliminación de Champions League

El PSG vive horas difíciles y de decepción luego de la estrepitosa caída ante Real Madrid y ser eliminados de la Champions League. Y si eso no fuera suficiente, la UEFA estaría evaluando la posibilidad de imponer sanciones contra Nasser Al-Khelaïfi, quien amenazó de muerte a un empleado dentro del Bernabéu, de acuerdo a la prensa, y a Mauricio Pochettino, quien estaría fuera del club.

Según informó diario Marca, el jeque árabe recibirá un castigo por el organismo deportivo debido al comportamiento agresivo que tuvo después que se consumara la caída del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. El propietario del club francés fue en busca de los árbitros soltando gritos y golpes.

Asimismo, el medio español asegura que la UEFA habría solicitado al Real Madrid, por medio de su delegado, las imágenes donde muestran a Al-Khelaïfi en medio de esta situación.

En cuanto a una posible sanción, el presidente del PSG sería impedido de ingresar a los palcos durante varias jornadas .

Mientras tanto, Mauricio Pochettino también recibiría un castigo por parte de la UEFA, ya que el DT argentino habría criticado duramente el arbitraje, sobre todo al VAR.