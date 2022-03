El pedido de un periodista argentino a Messi: “Juega para ti, no para los otros”

La eliminación del PSG en la Champions League provocó todo tipo de reacciones, sobre todo en la prensa internacional. Asimismo, dentro del vestuario de los parisinos se habría dado una pelea entre Neymar y Donnarumma. Lionel Messi también sufrió una nueva caída en la Liga de Campeones y ante su nuevo fracaso, un periodista argentino le hizo un pedido para que mejore su presente futbolístico.

Pablo Giralt, en el programa Pelota parada de TNT Sports, le exigió a la ‘Pulga’ que mejore sus números con el PSG. El comunicador manifestó que el rosarino es goleador y no un jugador que reparte asistencias para los demás.

“ Messi trató de complacer al técnico y seducir a la afición poniéndose un rol secundario jugando 25 partidos, siete goles y 10 asistencias. Números de un jugador terrenal. No, no son tus números Leo. Sal de ahí. Fuiste bárbaro. Jugaste para el equipo, pero no eres tú. Te desconozco y eso es por ser generoso. Por decir ‘voy a ser pasador para que los haga Neymar, Mbappé, Icardi, y al que le toque’. No. Anda a otro lado. Te queremos en otra versión”, expresó el argentino en Pelota Parada.

Asimismo, Pablo Giralt señaló que es imposible que Messi se haya olvidado de hacer goles, y que es un jugador desequilibrante en el mano a mano.

“La temporada pasada fuiste uno de los mejores del mundo, aún con un Barcelona en decadencia. Entonces, no te puedes olvidar de eso. ¿Qué se le viene a Messi? Tiene que hacer una gran pretemporada y volver a jugar en el rol que le corresponde. No juegues para los otros, hazlo para ti ”, mencionó a través de TNT Sports.

Pablo Giralt restó importancia a la Ligue 1

Pablo Giralt continuó con su discurso y resaltó que los únicos partidos que le quedan por disputar a Lionel Messi son los de la Ligue 1, encuentros que no llaman la atención porque el PSG tiene el torneo asegurado.