Delegado de la ‘U’ responde a protesta de Universitario Feminista por el fichaje de Andy Polo

Luego de la información de que Universitario de Deportes fichó a Andy Polo para la presente temporada, muchas personas salieron a pronunciarse a través de las redes sociales mostrando su molestia. Incluso el grupo Universitario Feminista acudió a las afueras del Estadio Lolo Fernández para protestar por la llegada del volante nacional.

“¡Andy Polo, no te queremos en la ‘U’! Rechazamos tu ingreso a nuestro club, no queremos jugadores que sigan perpetuando su violencia machista a mujeres. Para nosotras esta contratación es una burla para todas las mujeres, pero sobre todo para las hinchas de Universitario de Deportes”, se lee en el comunicado del grupo.

Andy Polo. Foto: Facebook.

Además, llegaron a realizar una protesta afuera del recinto crema Estadio Lolo Fernández. Tras esta polémica, Martín Kohatsu, delegado de Universitario, se refirió a la contratación de Andy Polo en el programa Negrini lo Sabe, de Radio Ovación. “El área legal del club es dirigida por Giancarlo Mandriotti, y se fijó muy bien en que no había ningún tema legal abierto, ni en Perú ni en Estados Unidos. El doctor se comunicó con la abogada de Andy Polo y ella es clara diciendo que todos los cargos han sido dejados de lado. Cuando hemos negociado con él, no existía ninguna denuncia pendiente, eso primó”, inició.

El delegado indicó que, si habría una denuncia en curso, sí tendrían algún reparo en realizar la contratación, pero no existe. “No nos va a mover lo que diga la farándula o periodistas malintencionados que no conocen sobre la vida o los actos de Andy, porque si de verdad investigaran se darían cuenta de que Andy con su expareja tuvo ciertos actos bien nobles que no me corresponde a mí decir, sino a la prensa investigar”.

Por otro lado, Martín Kohatsu mencionó que tanto a Rodrigo Vilca como a Andy Polo se les ha realizado un contrato hasta fin de año. En el ámbito futbolístico, el técnico Álvaro Gutiérrez tendrá dos cartas muy importantes en la ofensiva.

¿Cuándo serán presentados en la ‘U’?