¿A qué hora juegan Sevilla vs. West Ham EN VIVO por la Europa League HOY?

Sevilla vs. West Ham EN VIVO se miden en el estadio Sánchez-Pizjuán a partir de las 12.45 p. m. (hora peruana) por la ida de los octavos de final de la Europa League 2021-22. El duelo se podrá ver por TV desde la señal de ESPN, pero también tienes la chance de seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y el marcador actualizado, a través de La República Deportes.

Sevilla vs. West Ham: ficha del partido

Partido Sevilla vs. West Ham ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 10 de marzo ¿A qué hora? 12.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Sevilla vs. West Ham?

En territorio español, el Sevilla vs. West Ham arranca a las 6.45 p. m. (12.45 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 11.45 a. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Perú: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

Este jueves continúa la andanza de los equipos españoles en torneos internacionales. Un día después de la derrota del Betis y la remontada épica del Real Madrid, Sevilla sale motivado por sus credenciales como máximo ganador de la Europa League para recibir al West Ham en este choque de ida por octavos de final.

El cuadro andaluz tuvo que pelear por su cupo en una llave previa ante el Dinamo Zagreb, la cual superó por un global de 3-2. En cuanto a su último partido, fue un empate sin goles en casa del Alavés por LaLiga Santander.

Los hammers, por su parte, ya habían asegurado su presencia en esta ronda al ser líderes de su serie en la fase de grupos. Su actividad más reciente fue la derrota por la mínima en casa del Liverpool por la Premier League.

Esta será la primera vez que Sevilla y West Ham se enfrenten por torneos oficiales. Mientras que el conjunto sevillista tiene amplia experiencia jugando ante rivales ingleses, el club de la Academia apenas se ha medido contra tres cuadros de España en toda su historia.

¿Qué canal transmite Sevilla vs. West Ham?

En Sudamérica y México, el juego Sevilla vs. West Ham será televisado por el canal ESPN, disponible en la mayoría de operadores de TV por cable y/o satélite.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN4, Star+, NOW NET e Claro

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN USA

España: Movistar Liga de Campeones, M. Liga de Campeones 2, LaLiga TV (Bar).

¿Dónde ver Sevilla vs. West Ham por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Sevilla vs. West Ham por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Sevilla vs. West Ham

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Gudelj, Acuña; Joan Jordán, Óliver Torres; Tecatito Corona, Rakitic, Ocampos; En-Nesyri.

West Ham: Fabianski; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Benrahma, Soucek, Lanzini, Vlasic, Fornals; Antonio.

Pronósticos de Sevilla vs. West Ham

Las previsiones de las principales casas de apuestas le dan al local Sevilla el favoritismo para ganar, con una cuota máxima de 2,31 veces lo invertido si gana. En caso de empate, la cotización llega hasta los 3,16. Finalmente, si West Ham vence, la retribución puede alcanzar los 3,80.

¿Dónde juegan Sevilla vs. West Ham?

El escenario de este cotejo será el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, recinto deportivo con capacidad para albergar a 44.000 espectadores, propiedad del Sevilla Fútbol Club.