➤ Glasgow Rangers vs. Estrella Roja EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Glasgow Rangers vs. Estrella Roja EN VIVO se enfrentan HOY, jueves 10 de marzo, en el Ibrox Stadium de Glasgow a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) por la ida de los octavos de final de la Europa League 2021-22. El duelo se podrá ver vía streaming por Star Plus y también tendrás la chance de seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y el marcador actualizado, a través de La República Deportes.

Glasgow Rangers vs. Estrella Roja: ficha del partido

Europa League Glasgow Rangers vs. Estrella Roja ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 10 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Ibrox Stadium ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Glasgow Rangers vs. Estrella Roja?

El enfrentamiento entre Glasgow Rangers vs. Estrella Roja empezará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Los octavos de final de la Europa League presentan duelos muy interesantes. Uno de los cotejos más atractivos del segundo torneo más importante del continente tendrá como protagonistas al Glasgow Rangers y al Estrella Roja.

Los dirigidos por Giovanni Van Bronckhorst accedieron a esta fase después de dar el golpe ante uno de los candidatos. Los gers mostraron su poderío ofensivo y lograron eliminar al Borussia Dortmund de Erling Haaland por un global de 6-4.

Por su parte, el conjunto serbio atraviesa un gran presente en el torneo local y buscará trasladarlo al ámbito internacional. A diferencia de su rival de turno, la escuadra rojiblanca se clasificó a esta etapa tras ubicarse en el primer lugar del Grupo F.

¿En qué canal VER Glasgow Rangers vs. Estrella Roja EN VIVO?

El duelo Glasgow Rangers vs. Estrella Roja será transmitido por la señal de Star Plus en territorio peruano, que cuenta con los derechos de grandes eventos deportivos como la UEFA Europa League.

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

México: Star+

Paraguay: Star+

Perú: Star+

España: Movistar Liga de Campeones 4, Movistar+

Estados Unidos: TUDN App, TUDN.com, Paramount+, TUDNxtra

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

¿Cómo ver Glasgow Rangers vs. Estrella Roja ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del choque Glasgow Rangers vs. Estrella Roja por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Glasgow Rangers vs. Estrella Roja?

Para acceder a Star Plus para ver el Glasgow Rangers vs. Estrella Roja, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones del Glasgow Rangers vs. Estrella Roja

Glasgow Rangers: Allan McGregor; James Tavernier, Connor Goldson, Calvin Bassey, Borna Barisic; Ryan Jack, John Lundstram; Scott Arfield, Joe Ayodele-Aribo, Ryan Kent y Alfredo Morelos.

Estrella Roja: Milan Borjan; Cristiano Piccini, Aleksandar Dragovic, Strahinja Erakovic, Milan Rodic; Slavoljub Srnic, Sekou Sanogo; El Fardou Ben Nabouhane, Guélor Kanga, Mirko Ivanic y Ohi Omoijuanfo.

¿Dónde juegan Glasgow Rangers vs. Estrella Roja?

El escenario escogido para el Glasgow Rangers vs. Estrella Roja es el Ibrox Stadium, casa deportiva localizada en la ciudad de Glasgow, Escocia. Este recinto tiene la capacidad de albergar a más de 50.000 asistentes.

Glasgow Rangers vs. Estrella Roja: últimos enfrentamientos