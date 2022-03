➤ Delfín vs. 9 de Octubre: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Delfín vs. 9 de Octubre se juega este 10 de marzo por la primera fase de la Copa Sudamericana 2022. El encuentro será en el estadio Estadio Jocay y está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del choque, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles, y todos los partidos hoy.

Delfín vs. 9 de Octubre: ficha del encuentro

Copa Sudamericana Delfín vs. 9 de Octubre ¿Cuándo juegan? Hoy 10 de marzo ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Jocay ¿En qué canal? DirecTV Sports.

Delfín vs. 9 de Octubre: previa

Delfín, de Manta, y 9 de Octubre, de Guayaquil, chocarán con la urgencia de ganar en la contienda de ida por la fase local de Copa Sudamericana para aplacar la irregular campaña de ambos, después de crear grandes expectativas a comienzo de temporada.

Con dos derrotas y una victoria cada uno en el campeonato ecuatoriano, los equipos carecerán de favoritismo, pero tendrán el mismo objetivo: acceder a la fase internacional para refrescar la imagen en competiciones internacionales.

Delfín, al igual que su rival, debutará en la Sudamericana, pues accedió a la Libertadores en los años 2018, 2019 y 2020.

A pesar de contar con una buena plantilla, el cetáceo perdió de local en el debut de 2022 por 1-0 ante Barcelona, el popular Aucas lo goleó por 3-0 y el domingo último logró la primera victoria por 1-0 sobre Macará.

Por su parte, 9 de Octubre volverá a un torneo internacional después de hacerlo en Copa Libertadores en 1985, ya que el equipo recuperó la categoría a finales de 2020 y el año pasado obtuvo el billete a la Sudamericana.

En el arranque de la actual temporada perdió por 2-1 ante Técnico Universitario, se repuso en la segunda fecha ganándole por 2-1 a Mushuc Runa y en la reciente cayó de local por 1-3 ante Barcelona.

Delfín vs. 9 de Octubre: posibles alineaciones

Delfín: Máximo Banguera; Hernán Petryk, Nicolás Bazzana, Facundo Queiróz, Wilmer Meneses; Gonzalo González, John Rodríguez, Edison Mero; Janner Corozo, Jostin Alman y John Jairo Cifuente. DT: Guillermo Sanguinetti.

Máximo Banguera; Hernán Petryk, Nicolás Bazzana, Facundo Queiróz, Wilmer Meneses; Gonzalo González, John Rodríguez, Edison Mero; Janner Corozo, Jostin Alman y John Jairo Cifuente. Guillermo Sanguinetti. 9 de Octubre: Jorge Pinos; Marco Cangá, Manuel Lucas, Darwin Torres, Glendys Mina; José Cazares, Renny Jaramillo, Harrison Mojica, Danny Luna; Mauro Da Luz y Newton Williams. DT: Juan Carlos León.

¿A qué hora juegan Delfín vs. 9 de Octubre?

En todo el territorio peruano, el cotejo Delfín vs. 9 de Octubre se disputará a partir de las 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Delfín vs. 9 de Octubre?

La señal encargada de televisar el encuentro Delfín vs. 9 de Octubre será DirecTV Sports, canal exclusivo de DirecTV que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Copa Sudamericana 2022.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Delfín vs. 9 de Octubre por internet?

En caso de que quieras seguir la transmisión del Delfín vs. 9 de Octubre por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Delfín vs. 9 de Octubre ONLINE GRATIS?

Para ver Delfín vs. 9 de Octubre vía online deberás conectarte a DirecTV GO. Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para ingresar tienes que ir a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDirecTV; así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV GO así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

¿Dónde juegan Delfín vs. 9 de Octubre?

El duelo entre Delfín vs. 9 de Octubre se desarrollará en el Estadio Jocay, ubicado en la ciudad de Manta, Ecuador. En dicho escenario, los cetáceos suelen jugar de local, y cuentan con una capacidad para 22.000 espectadores.

Delfín vs. 9 de Octubre: pronóstico

Betsson: gana Delfín (2,58) | empate (2,98) | gana 9 de Octubre (2,78)

Inkabet: gana Delfín (2,65) | empate (3,10) | gana 9 de Octubre (2,88)

Doradobet: gana Delfín (2,62) | empate (3,00) | gana 9 de Octubre (2,80)

Meridianbet: gana Delfín (2,59) | empate (2,94) | gana 9 de Octubre (2,74)

Te Apuesto: gana Delfín (2,65) | empate (3,00) | gana 9 de Octubre (2,80).

Delfín vs. 9 de Octubre: últimos enfrentamientos