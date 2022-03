¡Atención, hincha peruano! FIFA confirmó fecha y hora del sorteo del Mundial de Qatar 2022

Dentro de dos semanas se disputará la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. La selección peruana pelea por un cupo directo o el repechaje para la próxima Copa del Mundo. Si bien aún no se define los 32 clasificados, la FIFA anunció la fecha y hora en la que se realizará el sorteo del máximo torneo deportivo.

El sorteo del Mundial Qatar 2022 se realizará el viernes 1 de abril desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en una ceremonia que tendrá más de 2 mil invitados especiales en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de Doha, la capital de Qatar.

Sin embargo, el sorteo tendrá tres espacios vacíos, los cuales serán ocupados por los dos partidos de repechaje continental (Confederación Asiática vs. Conmebol y Concacaf vs. Oceanía) y la llave de repechaje europeo entre Escocia vs. Ucrania, quienes enfrentarán al ganador de Gales vs. Austria. Recordemos que el encuentro de la selección ucraniana fue postergado por el conflicto con Rusia.

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo?

La Copa del Mundo 2022 se realizará en Qatar desde el 21 de noviembre del 2022. La final de la mayor fiesta del fútbol se disputará en el Estadio Lusail, con capacidad para 80 mil personas, el 18 de diciembre.

Selecciones clasificadas al Mundial Qatar 2022

Hasta el momento, son 15 selecciones clasificadas para la próxima Copa del Mundo. Además de Qatar, que clasificó por ser el organizador, otras 14 naciones ya se ganaron su pase: Argentina, Brasil, Alemania, Francia, España, Bélgica, Serbia, Dinamarca, Croacia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Irán y Corea del Sur.