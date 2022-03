Pep Guardiola lamentó la situación de Tuchel tras las sanciones impuestas al Chelsea

Solidaridad con su colega. La Premier League se vio sorprendida por las severas sanciones que le impuso el Gobierno británico al ruso Román Abramóvich y al Chelsea. Estas medidas van a generar un impacto directo en la economía del club y también repercutirán en el ámbito deportivo. Al respecto, Pep Guardiola fue uno de los primeros en manifestarse sobre lo sucedido.

“No tengo una opinión, lo siento. Vi titulares, no sé exactamente qué pasó. Dame unos días para entenderlo exactamente”, fueron sus primeras declaraciones en conferencia de prensa previo al duelo ante el Crystal Palace.

Pep Guardiola finaliza su contrato con el Manchester City en el 2023. Foto: EFE

Asimismo, el español mostró su solidaridad con su par alemán. “ Es una situación incómoda para los jugadores y para Thomas Tuchel. Lo siento por ellos, porque están aquí para hacer su trabajo ”, agregó.

Si bien el técnico del Manchester City evitó profundizar sobre este acontecimiento, resaltó que muchas veces hay aspectos que son ajenos a las decisiones de los estrategas.

“ Los entrenadores somos la cara del club. Estamos aquí cada pocos días. Tienes que entender que hay temas que no conocemos y no tenemos una clase de una hora para hablar y hablar . Prefiero, cuando no tengo una opinión bien formada sobre un tema, esperar, porque no quiero decir algo incómodo. No sé qué va a pasar al respecto”, finalizó.

Sanciones del Gobierno británico a Román Abramóvich y el Chelsea