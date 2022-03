➤ ¿Cómo VER EN VIVO FC Barcelona vs. Galatasaray vía Star+ por la UEFA Europa League?

FC Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO y DIRECTO este jueves 10 de marzo por los octavos de final de la UEFA Europa League. El duelo comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Camp Nou, en Cataluña.

El partido de hoy será transmitido por la señal de Star+. También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, en la que se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento.

FC Barcelona vs. Galatasaray: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Galatasaray ¿Cuándo juegan? Jueves 10 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Camp Nou ¿En qué canal? Star Plus

FC Barcelona vs. Galatasaray: posibles alineaciones

FC Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Sergiño Dest, Ronald Araújo, Éric García, Jordi Alba; Pedri, Sergio Busquets, Nico González; Adama Traoré, Ferrán Torres y Ousmane Dembélé.

Galatasaray: Iñaki Peña; Omar Elabdellaoui, Marcao, Víctor Nelsson, Patrick Van Aanholt; Erick Pulgar; Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kareem Aktürkoglu; y Mostafa Mohamed.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Galatasaray?

FC Barcelona vs. Galatasaray se verán las caras por la UEFA Europa League este jueves 10 de marzo. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Galatasaray?

Para este partido, FC Barcelona vs. Galatasaray, no se ha habilitado la transmisión por TV en la región latinoamericana. Si quieres ver el cotejo, puedes hacerlo a través del servicio de streaming Star Plus.

¿Cómo seguir FC Barcelona vs. Galatasaray ONLINE?

Además de seguir el FC Barcelona vs. Galatasaray vía Star Plus, la cobertura ONLINE la podrás encontrar en La República Deportes, que te llevará la información al instante sobre el desarrollo de este compromiso de forma completamente gratis.

¿Cuál es la programación de Star Plus?

En Star Plus puedes encontrar una variedad de eventos deportivos además del FC Barcelona vs. Galatasaray. La oferta de este servicio incluye todos los cotejos disponibles en la cadena ESPN, no solo de fútbol, sino también de disciplinas como tenis, básquetbol, béisbol, etc.

¿Cuánto cuesta la suscripción a Star Plus?

Dependiendo del país en el que te encuentres, estos son los precios de los planes que te ofrece Star Plus:

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿En qué países está disponible Star Plus?

Desde su lanzamiento a fines de agosto del 2021, Star Plus ha ido agregando cada vez más regiones a su cobertura. Actualmente, el servicio se encuentra disponible en todos los países de Latinoamérica con una programación variada que incluye contenido exclusivo en series, películas, eventos deportivos y más.