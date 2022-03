Xavi sobre el Real Madrid vs. PSG de Champions League: “Si ganan Messi y Neymar, mejor”

Real Madrid vs. PSG será el partido de la jornada de este miércoles 9 de marzo por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Uno de los dos será el que clasifique a la siguiente ronda y, de momento, los parisinos parten con ventaja por el 1-0 obtenido en la ida. Uno de los que estarán pendientes del cotejo será Xavi Hernández.

El entrenador del FC Barcelona no ocultó su emoción por este encuentro de la Liga de Campeones y expresó en conferencia de prensa que estará atento al minuto a minuto del duelo entre madridistas y franceses.

Asimismo, le deseó suerte a Lionel Messi y Neymar, sus dos excompañeros del elenco azulgrana.

El duelo entre Real Madrid y PSG se disputará en el Santiago Bernabéu. Foto: GLR

“No calificaría el Bernabéu del jardín de Messi. Leo ha hecho partidazos en todos lados. No te voy a engañar, no me voy a ir de cena. Claro que lo voy a ver. Le deseo lo mejor a Messi y Ney, que son mis amigos. Que gane el mejor, pero si son Messi y Ney, mejor ”, mencionó Xavi.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. PSG?

Real Madrid vs. PSG se enfrentan este miércoles 9 de marzo desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Santiago Bernabéu por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Posibles alineaciones Real Madrid vs. PSG por Champions League: