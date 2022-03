¡Como en los viejos tiempos! Messi y Neymar se asociaron y casi llega el gol del PSG

¡Asustaron al Madrid! Como en sus épocas en el FC Barcelona, Lionel Messi y Neymar se juntaron para generar una gran jugada de peligro que casi termina en el gol del ‘30′ del PSG. Sin embargo, su remate pasó muy cerca de la portería de Thibaut Courtois.

Lionel Messi firmó con el PSG en 2021 y se reencontró con Neymar luego de cuatro años. Ambos fueron piezas clave para lo que fue la última Champions League del FC Barcelona, ganada en la temporada 2014-15.

¿A qué hora es el partido de Real Madrid vs. PSG?

En todo el territorio peruano, el cotejo Real Madrid vs. PSG se disputará a partir de las 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Real Madrid vs. PSG: ¿dónde ver?

La señal encargada de transmitir el encuentro Real Madrid vs. PSG en Sudamérica será ESPN, canal exclusivo que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la UEFA Champions League y otros grandes eventos.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: HBO Max, GUIGO, TNT Go, Estádio TNT Sports, TNT Brasil

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN, RTS, TVC

México: HBO Max

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN, ATV

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Univisión, TUDN USA, CBS

España: Movistar Liga de Campeones, M. Liga de Campeones UHD, LaLiga TV (Bar).

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSG ONLINE?

Para acceder a ESPN y ver el Real Madrid vs. PSG por internet, sintoniza el servicio de streaming Star Plus, que contiene todos los encuentros televisados por esta cadena deportiva. En caso no cuentes con acceso al mismo, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.