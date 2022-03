Real Madrid vs. PSG: así luce el Santiago Bernabéu previo al partido de Champions League

Las obras del Estadio Santiago Bernábeu siguen avanzando y el gramado muestra un estado espectacular. En la antesala del trascendental duelo por la vuelta de octavos de final de Champions League contra el Paris Saint Germain, el Real Madrid reveló cómo están las condiciones del césped del mítico recinto español.

“La calma antes de la tormenta”, posteó el Real Madrid con una foto de su feudo, previo al partido frente al PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar por la Liga de Campeones.

Así luce el Santiago Bernabéu para ser testigo del Real Madrid vs. PSG. Foto: captura Real Madrid/Twitter

Real Madrid vs. PSG: horario del partido

En todo el territorio peruano, el cotejo Real Madrid vs. PSG se disputará a partir de las 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Qué canal pasa el Real Madrid vs. PSG?

La señal encargada de transmitir el encuentro Real Madrid vs. PSG en Sudamérica será ESPN, canal exclusivo que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la UEFA Champions League y otros grandes eventos.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: HBO Max, GUIGO, TNT Go, Estádio TNT Sports, TNT Brasil

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN, RTS, TVC

México: HBO Max

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN, ATV

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Univisión, TUDN USA, CBS

España: Movistar Liga de Campeones, M. Liga de Campeones UHD, LaLiga TV (Bar).

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSG ONLINE?

Para acceder a ESPN y ver el Real Madrid vs. PSG por internet, sintoniza el servicio de streaming Star Plus, que contiene todos los encuentros televisados por esta cadena deportiva. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.