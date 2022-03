¿Cómo y dónde ver el partido Pumas vs. New England Revolution HOY por la Concachampions 2022?

Ver Pumas vs. New England Revolution EN VIVO y DIRECTO este miércoles 9 de marzo por los cuartos de final de la Concachampions 2022. El duelo comenzará a las 8.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora mexicana). El duelo se disputará en el Gillette Stadium en Massachusetts, Estados Unidos.

El partido será transmitido por la señal de Fox Sports. También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento de la Concacaf Liga de Campeones.

Pumas UNAM vs. New England Revolution: ficha del partido

Partido Pumas UNAM vs. New England Revolution ¿Cuándo juegan? HOY, miércoles 9 de marzo ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Gillette Stadium ¿En qué canal? Fox Sports

Pumas vs. New England Revolution: posibles alineaciones

Pumas UNAM: Alfredo Talavera, Alan Mozo, Arturo Ortiz, Nicolás Freire, Efraín Velarde, Leonel López, Ricardo Galindo, Cristian Battocchio, Sebastián Saucedo, Juan Dinenno y Washington Corozo. DT: Andrés Lillini.

New England Revolution: Earl Edwards Jr., Brandon Bye, Andrew Farrell, Omar González, DeJuan Jones, Matt Polster, Sebastian Lletget, Tommy McNamara, Carles Gil, Gustavo Bou y Adam Buksa. DT: Bruce Arena.

¿A qué hora juegan Pumas vs. New England Revolution por la Concachampions?

Pumas vs. New England Revolution se verán las caras por la Liga de Campeones Concacaf desde las 8.00 p. m. en las instalaciones del Gillete Stadium este miércoles 9 de marzo. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Mexico, El Salvador, Panamá: 7.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia, Cuba: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 9.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Pumas vs. New England Revolution?

El duelo por los octavos de final de la Concachampions 2022 irá por la señal de FOX Sports, Star Plus y Fanatiz (México).

Brasil: ESPN (Brasil), GUIGO, Star+, NOW NET e Claro, Watch ESPN Brasil.

Costa Rica: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte.

República Dominicana: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App.

Guatemala: Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App.

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App.

México: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fanatiz Mexico.

Panamá: Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte.

Estados Unidos: Foxsports.com, Fox Sports 1, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, FOX Sports App.

Venezuela: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte.

Canadá: OneSoccer.

¿Cómo ver Fox Sports EN VIVO?

Argentina: canal 605 y 1605 (DirecTV), canal 17, 101 y 1013 (Telecentro), canal 12, 101 y 1001 (Supercanal), canal 24, 102 y 820 (Express), canal 15 y 610 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 517, 110 y 516 (Inter Satelital), canal 46 y 58 (Entel), canal 502 y 709 (Tigo).

Chile (Fox Sports 1): canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 485 y 889 (Movistar TV), canal 178 y 478 (Claro TV), canal 241 (Entel TV HD), canal 518 (TuVes HD).

Colombia: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 513, 516 y 1513 (Claro TV).

Ecuador: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 18 (Cable Union).

Paraguay: canal 106 y 107 (Personal TV), canal 401 (Tigo satélite), canal 106 y 716 (Tigo cable).

Perú: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 32 y 1704 (Claro TV satélite), canal 61 y 520 (Claro TV cable), canal 501 y 744 (Movistar TV).

Uruguay: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 742 y 826 (Nuevo Siglo).

Venezuela: canal 501 (CANTV), canal 110 Y 1110 (Inter satélite), canal 58 y 190 (Inter cable), canal 35 y 151 (TV Zamora).

¿Cómo ver Pumas vs. New England Revolution ONLINE GRATIS?

En caso de que no cuentes con ESPN y Star Plus, tienes la opción de seguir el Pumas vs. New England Revolution vía la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes, donde te enterarás del minuto a minuto, incidencias y podrás revivir los goles del compromiso.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Pumas vs. New England Revolution?

Si quieres seguir en internet el Pumas vs. New England Revolution, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan Pumas vs. New England Revolution?

El recinto que albergará el partido de Pumas UNAM vs. New England Revolution por los cuartos de final de la Concachampions 2022 será el Gillette Stadium, Estados Unidos.