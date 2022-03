EN VIVO Porto vs. Lyon HOY: ¿en qué canal ver partido por la UEFA Europa League?

MIRA AQUÍ EN VIVO Porto vs. Lyon | Ambos equipos se enfrentarán por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League hoy, miércoles 9 de marzo, en el estadio Dragao. El duelo iniciará a las 12.45 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN 3 y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Porto vs. Lyon: previa

Porto llegó a los octavos de final tras eliminar a Lazio con un global de 4-3 en los playoffs. El conjunto portugués ganó 2-1 de local y empató 2-2 en el cotejo de vuelta en Italia y, gracias a ese resultado, logró su pase a la siguiente etapa.

Por otra parte, Lyon llegó a esta instancia tras quedar en el primer lugar del grupo A con 16 puntos. El conjunto francés ganó sus partidos ante Sporting Braga, Brondby y Rangers; sin embargo, con este último, empató en condición de local.

Porto vs. Lyon: ficha del partido

Partido Porto vs. Lyon ¿Cuándo juegan? Miércoles 9 de marzo ¿A qué hora? 12.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Dragao ¿En qué canal? ESPN 3 y Star Plus

Porto vs. Lyon: posibles alineaciones

Porto: Costa, Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi, Otavio, Vitinha, Uribe, Galeno, Evanilson y Taremi.

Lyon: Lopes, Gusto, Boateng, Lukeba, Emerson, Caqueret, Aouar, Faivre, Paqueta, Toko Ekambi y Dembélé.

¿A qué hora juegan Porto vs. Lyon?

La transmisión del encuentro entre Porto vs. Lyon EN VIVO empezará a partir de las 12.45 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

México: 11.45 a. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

¿Qué canal transmite Porto vs. Lyon EN VIVO?

El canal encargado de transmitir el partido Porto vs. Lyon será ESPN 3 y Star Plus. Estos serán los únicos canales que pasarán EN VIVO y EN DIRECTO este duelo para todo el Perú. En toda Sudamérica, el canal de transmisión será Star Plus.

¿Dónde ver Porto vs. Lyon por ESPN 3?

Si no quieres perderte la transmisión del enfrentamiento entre Porto vs. Lyon vía ESPN 3, sintoniza los siguientes canales, según el país y operador:

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo).

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET).

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express).

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable).

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás).

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Porto vs. Lyon?

Si quieres seguir en internet el Porto vs. Lyon, La República Deportes realizará una transmisión, minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.