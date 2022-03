EN VIVO Olimpia vs. Fluminense HOY: se enfrentan por la Fase 3 de la Copa Libertadores

VER Olimpia vs. Fluminense EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan HOY, miércoles 9 de marzo, por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2022. El encuentro entre ambas escuadras está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nilton Santos y contará con transmisión de ESPN y Star Plus. Recuerda que podrás seguir este y los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Duelo de titanes en la Copa Libertadores. Olimpia no ha perdido en el año y Fluminense viene de una racha de 11 victorias consecutivas. ¿Quién saldrá victorioso del Estadio Nilton Santos? Lo podrás saber en la web de La República Deportes.

Olimpia vs. Fluminense: ficha del partido

Partido Olimpia vs. Fluminense ¿Cuándo juegan? Miércoles 9 de marzo ¿Dónde? Estadio Nilton Santos ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Fluminense?

El partido entre Olimpia vs. Fluminense se jugará este miércoles 9 de marzo a las 7.30 p. m. (hora peruana).

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Olimpia vs. Fluminense?

La transmisión del Olimpia vs. Fluminense estará a cargo del canal ESPN y la aplicación streaming Star Plus.

Olimpia vs. Fluminense vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Olimpia vs. Fluminense vía Star Plus

Para acceder a Star Plus y ver el Olimpia vs. Fluminense, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Olimpia vs. Fluminense: posibles alineaciones

Olimpia: Gastón Olveira, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz, Iván Torres, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Richard Ortiz, Derlis González, Fernando Cardozo y Jorge Recalde. DT: Julio César Cáceres.

Fluminense: Fabio, Nino, Felipe Melo, David Braz, André, Yago Felipe, Calegari, Cristiano, Luiz Henrique, Willian Bigode y Germán Ezequiel Cano. DT: Abel Braga.

Últimos enfrentamientos Olimpia vs. Fluminense