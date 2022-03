Estudiantes de La Plata vs. Everton EN VIVO: ¿dónde ver el duelo de la Copa Libertadores?

Estudiantes de La Plata vs. Everton EN VIVO se enfrentan en el estadio Sausalito de la ciudad de Viña del Mar por la fase 3 de la Copa Libertadores 2022 desde las 7.15 p. m. (hora argentina y chilena) y 5.15 p. m. (hora peruana) .

Para que no te pierdas este y el resto de partidos de hoy, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto, alineaciones, incidencias y goles.

Estudiantes de La Plata vs. Everton: ficha del partido

Copa Libertadores-Fase 3 Estudiantes de La Plata vs. Everton ¿Cuándo juegan? HOY, miércoles 9 de marzo ¿A qué hora? 7.15 p. m. (hora argentina y chilena) y 5.15 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Sausalito, Viña del Mar, Chile ¿Canal? Star Plus.

¿A qué hora juegan Estudiantes de La Plata vs. Everton?

México: 4.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Estudiantes de La Plata vs. Everton?

Para ver EN VIVO el encuentro de la fase 3 de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata vs. Everton, tienes que entrar a la plataforma de Star Plus, servicio que cuenta con los derechos de transmisión de la competencia internacional.

Canales de transmisión del Estudiantes de La Plata vs. Everton

Perú: ESPN 2, Star Plus.

Colombia: ESPN 2, Star Plus

Ecuador: ESPN 2, Star Plus

Uruguay: ESPN 2, Star Plus

Chile: Fox Sports 1, Star Plus

Argentina: Fox Sports, Star Plus.

¿Cómo ver Estudiantes de La Plata vs. Everton ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Estudiantes de La Plata vs. Everton por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Estudiantes de La Plata vs. Everton?

Para acceder a Star Plus para ver el Estudiantes de La Plata vs. Everton, debes acceder con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones del Estudiantes de La Plata vs. Everton

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar, Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Emmanuel Mas, Matías Pellegrini, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, Gustavo Del Prete, Leandro Díaz y Mauro Boselli.

Everton: Fernando de Paul, Sebastián Pereira, Rodrigo Echeverría, Diego Oyarzun, Adrián Sánchez, Benjamín Berrios, Álvaro Madrid, Matias Ibacache, Pedro Sánchez, Ismael Sosa y Lucas Di Yorio.