La ‘Xavineta’ arranca con todo: las posibles alineaciones del FC Barcelona y Galatasaray

FC Barcelona logró avanzar hasta los octavos de final de la Europa League tras ganarle la serie al Nápoli. Ahora tendrán un nuevo desafío ante el Galatasaray de Turquía y Xavi Hernández, debido a la sensible baja de Gavi por suspensión, deberá mover sus piezas para poder armar un equipo acorde a la situación. Por otro lado, los leones no contarán con Arda Turan, quien no está en un estado físico óptimo.

Convocados de FC Barcelona

Aunque Xavi mencionó que habrá variaciones en el esquema habitual de los blaugranas, los convocados para recibir al Galatasaray no cambiaron. Entre ellos figuran los deportistas que han resaltado en los últimos enfrentamientos: Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres y Pedri.

Convocados de FC Barcelona. Foto: FC Barcelona

Barcelona vs. Galatasaray: posibles alineaciones

FC Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Sergiño Dest, Ronald Araújo, Éric García, Jordi Alba; Pedri, Sergio Busquets, Nico González; Adama Traoré, Ferrán Torres y Ousmane Dembélé.

Galatasaray: Iñaki Peña; Omar Elabdellaoui, Marcao, Víctor Nelsson, Patrick Van Aanholt; Erick Pulgar; Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kareem Aktürkoglu; y Mostafa Mohamed.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Galatasaray?

En territorio Latinoamericano, ESPN y Star Plus serán las señales internacionales encargadas de trasmitir EN VIVO el choque entre Barcelona vs. Galatasaray por la Europa League 2022. Asimismo, el evento deportivo también podrá ser visto en España a través de Movistar LaLiga.

¿Dónde ver Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO ONLINE GRATIS?

El compromiso entre Barcelona vs. Galatasaray será trasmitido EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes. Recuerda que en dicho espacio podrás encontrar el minuto a minuto, las incidencias, las alineaciones confirmadas y mucha información más.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Galatasaray?

El duelo entre catalanes y turcos comenzará desde las 3.00 p. m. en horario peruano. Revisa los horarios según tu zona.