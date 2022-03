¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. PSG por la UEFA Champions League 2021-2022?

Real Madrid vs. PSG se juega este miércoles 9 de marzo por el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2021-2022. El encuentro será en el estadio Santiago Bernabéu y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Real Madrid vs. PSG: ficha del partido

Champions League Real Madrid vs. PSG ¿Cuándo juegan? Miércoles 9 de marzo ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? Star Plus

Real Madrid vs. PSG: previa

La presencia en el estadio Santiago Bernabéu del jugador más deseado del planeta, el francés Kylian Mbappé, que cuenta los días para vestirse de blanco, es el foco de atención de un duelo estelar en el que el Real Madrid y el París Saint Germain se juegan su continuidad en la Liga de Campeones.

El Real Madrid afronta el compromiso con la necesidad de remontar el 1-0 que encajó en la ida para seguir con vida en su competición favorita, con la que sueña el equipo francés, que fichó a Leo Messi para dar el salto definitivo hacia el título que más desea.

Uno de los partidos más esperados esconde numerosos atractivos más allá del morbo de ver a Mbappé ante los que serían sus compañeros en menos de cuatro meses: el regreso de Leo Messi al que fue su jardín, donde dejó grandes exhibiciones al alcance de pocos; la vuelta a casa de una leyenda blanca como Sergio Ramos, alejado del césped por las lesiones; los regresos también de Keylor Navas, Achraf o Ángel Di María; y la aparición de Neymar.

Son tantos los peligros que presenta el PSG que el Real Madrid prefiere centrarse en sus virtudes. Concentrado en repetir lo mostrado ante la Real Sociedad en su último partido y con el empuje de la grada en el intento de reeditar esas noches mágicas europeas en el Santiago Bernabéu.

Con información de EFE.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. PSG?

En todo el territorio peruano, el cotejo Real Madrid vs. PSG se disputará a partir de las 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. PSG?

La señal encargada de televisar el encuentro Real Madrid vs. PSG será StarPlus, canal exclusivo que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la UEFA Champions League y otros grandes eventos.

¿Dónde ver Real Madrid vs. PSG por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. PSG por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSG ONLINE GRATIS?

Para acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. PSG , debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Real Madrid vs. PSG: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Kroos o Camavinga, Fede Valverde, Modric; Marco Asensio, Vinícius y Benzema. DT: Carlo Ancelotti.

PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Gueye, Danilo, Verratti, Messi, Mbappé, Neymar. DT: Mauricio Pochettino.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. PSG?

El duelo entre Real Madrid vs. PSG se desarrollará en el Santiago Bernabéu, ubicado en la ciudad de Madrid, España. En dicho escenario, el conjunto merengue juga de local, y cuenta con una capacidad para más de 81.000 espectadores.