➤ Royal Pari vs. Oriente Petrolero: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Royal Pari vs. Oriente Petrolero juegan este 8 de marzo por la primera fase de la Copa Sudamericana 2022. El encuentro será en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera y está pactado para las 5.15 p. m. (hora peruana) y 6.15 p. m. (hora boliviana). El juego será trasmitido EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias, todos los goles y los otros partidos de hoy.

Royal Pari vs. Oriente Petrolero: ficha del partido

Copa Sudamericana Royal Pari vs. Oriente Petrolero ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 8 de marzo ¿A qué hora juegan? 5.15 p. m. ¿Dónde? Estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera ¿En qué canal? DirecTV Sports.

Royal Pari vs. Oriente Petrolero: previa

Los planteles Royal Pari y Oriente Petrolero se medirán este martes en la ciudad oriental Santa Cruz para iniciar su andar en la Copa Sudamericana, comandados ambos por exseleccionados bolivianos y con el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera como escenario.

Los inmobiliarios, al mando del boliviano Julio César Baldivieso, se preparan de la mejor manera para lograr una victoria en este encuentro, al que llegarán tras vencer por 2-1 al Universitario de Vinto en la quinta fecha del torneo local.

Por su parte, el también exseleccionado boliviano Erwin ‘Platiní’ Sánchez, entrenador de los refineros, sostuvo que los partidos entre equipos cruceños “siempre son complicados”, ya que ambos se encuentran “en el mismo nivel” y hay un “trabajo parecido”, pero que su plantel entrena para cuidar todos los detalles del cotejo.

También manifestó que están con todas las ganas de ser los “protagonistas” de este partido y que mantienen su forma de trabajo para medirse ante el Royal Pari.

Con información de EFE.

¿A qué hora juegan Royal Pari vs. Oriente Petrolero?

En todo el territorio peruano, el cotejo Royal Pari vs. Oriente Petrolero se disputará a partir de las 5.15 p. m.

México: 4.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

¿Qué canal transmite Royal Pari vs. Oriente Petrolero?

La señal encargada de televisar el encuentro Royal Pari vs. Oriente Petrolero será DirecTV Sports, canal exclusivo de DirecTV que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Copa Sudamericana 2022.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Royal Pari vs. Oriente Petrolero por internet?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Royal Pari vs. Oriente Petrolero por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Royal Pari vs. Oriente Petrolero ONLINE GRATIS?

Para ver Royal Pari vs. Oriente Petrolero vía online deberás conectarte a DirecTV GO. Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para ingresar tienes que ir a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

Royal Pari vs. Oriente Petrolero: posibles alineaciones

Royal Pari: Daniel Vaca; Esteban Orfano, Roberto Luzarraga, Gabriel Valverde, Marvin Bejarano; Pedro Azogue, José Luis Chávez, Pedro Siles, Joel Amoroso; Dioggo Isita y Rolando Blackburn. DT: Julio César Baldivieso.

Oriente Petrolero: Wilson Quiñonez; Sebastián Álvarez, Maximiliano Caire, Leandro Zazpe, Wilfredo Soleto; Alexis Ribera, Ronaldo Sánchez, Hugo Rojas, Hugo Dorrego; Facundo Suárez y José Briceño. DT: Erwin Sánchez.

Royal Pari vs. Oriente Petrolero: pronóstico

Betsson: gana Royal Pari (2,55) | empate (3,35) | gana Oriente Petrolero (2,52)

Inkabet: gana Royal Pari (2,55) | empate (3,40) | gana Oriente Petrolero (2,75)

Doradobet: gana Royal Pari (2,54) | empate (3,33) | gana Oriente Petrolero (2,62)

Meridianbet: gana Royal Pari (2,49) | empate (3,23) | gana Oriente Petrolero (2,59)

Te Apuesto: gana Royal Pari (2,49) | empate (3,25) | gana Oriente Petrolero (2,55).

¿Dónde juegan Royal Pari vs. Oriente Petrolero?

El duelo entre Royal Pari vs. Oriente Petrolero se desarrollará en el Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En dicho escenario, el conjunto de los inmobiliarios suele jugar de local, y cuenta con una capacidad para 38.000 espectadores.