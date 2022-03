Real Madrid vs. PSG: “Mbappé está bien”, asegura Mauricio Pochettino

Real Madrid vs. PSG se enfrentarán el próximo miércoles 9 de marzo de 2022 por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Los merengues saldrán a todo por el todo, ya que tienen la desventaja del partido de ida, cuando perdieron 1-0 en el Parque de los Príncipes con tanto de Kylian Mbappé, quien el lunes encendió las alarmas en el entrenamiento , puesto que recibió un golpe en el pie.

En la conferencia de prensa previa al trascendental encuentro, Mauricio Pochettino, director técnico de los parisinos aclaró la situación del jugador francés de 23 años de edad. “Está bien. En el momento en que recibió el golpe se vio la acción. Estuvo dolorido al principio, pero pasadas unas horas ya podía andar con normalidad y esperemos que pueda entrenar con normalidad ahora”, indicó el estratega argentino, según cita EFE.

Pochettino y su elección sobre su mejor jugador

El entrenador no fue esquivo a la interrogante sobre quién es su mejor futbolista. “Messi, con siete balones de oro, es el mejor jugador del mundo. Kylian es uno de los que se postula a serlo. Su estado de forma actual habla por sí solo de que se encuentra entre los jugadores que más están brillando” , precisó Mauricio.

Kylian Mbappé y Lionel Messi son compañeros en PSG desde agosto del 2021. Foto: EFE

Real Madrid vs. PSG: hora y canal

Real Madrid vs. PSG se enfrentarán a las 3.00 p. m. (hora peruana). El encuentro lo podrás ver por Star Plus. Además, para que no te pierdas ninguna incidencia, puedes sumarte a la transmisión ONLINE de La República Deportes.