Ancelotti sobre PSG vs. Real Madrid: Estoy convencido de que seguiremos en la Champions

Dio las claves. Carlo Ancelotti brindó una conferencia de prensa en la previa del decisivo duelo de vuelta por los octavos de final de la Champions League en el que Real Madrid se medirá ante Paris Saint-Germain en el mítico Estadio Santiago Bernabéu. El técnico italiano se mostró confiado de la preparación de su equipo para pasar a la siguiente ronda, pese a perder en el partido de ida por 1-0.

“Cuando perdemos, perdemos todo, pero tenemos las ganas de seguir. La temporada sigue, y ojalá que sea con la Champions League, yo estoy convencido de que será así, pero PSG también piensa lo mismo. El mejor Real Madrid puede competir con el mejor Paris Saint-Germain . Lo importante en estos partidos son el aspecto mental, la ilusión que tenemos, el apoyo de la afición y la motivación. Veo al equipo tranquilo y vamos a sacar lo mejor mañana. Queremos jugar el partido que quiere la afición”, recalcó el estratega del cuadro blanco.

Asimismo, el que fuera del 2011 al 2013 entrenador del cuadro parisino, explicó la estrategia del equipo de cara al enfrentamiento por el torneo UEFA y también se refirió a las emociones que genera la presencia de Kylian Mbappé en la hinchada del Santiago Bernabéu.

“No sé sobre la situación de Mbappé, pero nosotros vamos a preparar el partido pensando que puede jugar. Entendería a los aficionados del Bernabéu si aplauden a Mbappé, mas el plan que tenemos no es solo para frenarlo a él, sino también a Neymar, a Messi y a todos los buenos jugadores que tiene PSG . La vigilancia con ellos debe ser muy atenta”, remarcó.

Durante la rueda de prensa, el técnico italiano también fue consultado sobre la posible ausencia de Toni Kroos.

“El jugador que no está al 100% no puede jugar este tipo de partido. Si Kroos está al 100% juega, si está al 95% no jugará ”, finalizó.

Real Madrid vs. PSG

Este miércoles 9 de marzo, en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid se batirá a duelo con PSG en el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League. El cotejo comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana).