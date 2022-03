Liverpool vs. Inter: alineaciones confirmadas para el choque de Champions League

Por la revancha. Liverpool vs. Inter se enfrentan en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League este martes 8 de marzo. Los reds llegan con una ventaja de 2-0 tras su victoria obtenida en el Guissepe Meazza.

Los dirigidos por Jürgen Klopp buscan asegurar su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones y mantener el sueño intacto de levantar la tan preciada ‘Orejona’.

El Liverpool tiene como objetivo llevarse la Champions League, tal como lo hizo en 2019, y posicionarse como el club inglés con más Liga de Campeones de Inglaterra.

Liverpool vs. Inter: los reds ganaron 2-0 en el duelo de ida que se jugó en Italia. Foto: composición GLR/EFE/Inter

Liverpool vs. Inter: alineaciones confirmadas

Liverpool:

El 11 del Liverpool para jugar ante el Inter. Foto: Twitter @LFC

Inter:

El 11 del Inter para enfrentar al Liverpool por la Champions League. Foto: Twitter @Inter

¿A qué hora ver el Liverpool vs. Inter?

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.00 p. m.

¿Cómo VER EN VIVO Liverpool vs. Inter?

Para ver EN VIVO el Liverpool vs. Inter, tienes que sintonizar el canal de ESPN, señal que llevará las imágenes del partido para todo Latinoamérica. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto en la plataforma de Star Plus.

¿Cómo ver Liverpool vs. Inter ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Liverpool vs. Inter por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.