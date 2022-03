[En Vivo] Partido Barcelona SC vs. América Mineiro HOY: por la Copa Libertadores 2022

VER Partido Barcelona SC vs. América Mineiro EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan HOY martes 8 de marzo por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2022. El cotejo, que arrancará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y se jugará en el Estadio Arena Independencia, contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de las señales de ESPN, Star Plus y Facebook Watch. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Luego de eliminar a Universitario de Deportes, Barcelona SC buscará dar el primer golpe en calidad de visitante para poder cerrar la llave en su casa el próximo martes 15 de marzo. Será el primer encuentro internacional que dirigirá Jorge Célico, quien reemplazó a Fabián Bustos en la vuelta ante los merengues.

Barcelona SC vs. América Mineiro: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. América Mineiro ¿Cuándo juegan? Martes 8 de marzo ¿Dónde? Estadio Arena Independencia ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN, Star Plus y Facebook Watch

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. América Mineiro?

El partido entre Barcelona SC vs. América Mineiro se jugará HOY martes 8 de marzo desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona SC vs. América Mineiro?

La transmisión del Barcelona SC vs. América Mineiro EN VIVO estará a cargo del canal ESPN para algunas regiones de Sudamérica y la aplicación de streaming Star Plus.

Argentina: Fox Sports, Star+

Bolivia: Star+

Brasil: Conmebol TV

Chile: Star+

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: Star+, ESPN

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+, ESPN.

Barcelona SC vs. América Mineiro vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Barcelona SC vs. América Mineiro vía Star Plus

Para acceder a Star Plus para ver el América Mineiro vs. Barcelona SC, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. América Mineiro por internet?

Para seguir el Barcelona SC vs. América Mineiro por internet, deberás conectarte a Facebook Watch y dirigirte al canal oficial de la Conmebol Libertadores. Si no tienes esta herramienta, podrás hacerlo a través de la web de La República Deportes, donde te llevaremos el minuto a minuto y todas las incidencias de este cotejo.

Barcelona SC vs. América Mineiro: posibles alineaciones

Barcelona SC: Javier Burrai; Pedro Pablo Velasco, Darío Aimar, Carlos Rodríguez, Leonel Quiñónez; Michael Carcelén, Bruno Piñatares; Emmanuel Martínez, Nixon Molina, Cristian Penilla y Gonzalo Mastriani.

América MG: Jailson; Patric, Iago Maidana, Eder, Marlon; Juninho, Lucas Kal; Matheusinho, Alê, Felipe Azevedo y Wellington Paulista.

Barcelona SC vs. América Mineiro: últimos enfrentamientos

Barcelona SC

Nueve de Octubre 1-3 Barcelona SC

Universitario 0-1 Barcelona SC

Barcelona SC 1-0 Técnico U

Barcelona SC 2-0 Universitario

Delfín 0-1 Barcelona SC.

América Mineiro

América MG 0-1 Villa Nova MG

Guaraní 2-4 América MG

América MG 0-1 Guaraní

URT 0-0 América MG

América MG 2-0 Patrocinense.

¿Dónde juegan Barcelona SC vs. América Mineiro?