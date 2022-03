New York City vs. Comunicaciones EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido por Concachampions

Transmisión New York City vs. Comunicaciones EN VIVO y DIRECTO este martes 8 de marzo por la Concachampions 2022. El duelo comenzará a las 8.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Partt & Whitney de la ciudad de Connecticut.

El equipo de Alexander Callens llegó a esta instancia tras ganarle la llave cómodamente (6-0) al Santos DG de Costa Rica y ahora tendrá un nuevo desafío en el torneo continental. Por otro lado, los albos dieron el ‘batacazo’ en los Estados Unidos tras eliminar al Colorado Rapids en el Dick’s Sporting Goods Park.

New York City vs. Comunicaciones EN VIVO: TRANSMISIÓN ONLINE

Alineaciones New York City vs. Comunicaciones:

New York City: Johnson, Chanot, Thiago Martins, Callens, Morales, Moralez, Castellanos, Amundsen, S. Rodríguez, Jasson, Talles Magno.

Alineación confirmada de New York City para disputar la Concachampions.

Comunicaciones: Moscoso; Samayoa, Gamboa, Corena, Larin; Contreras, López, Aparicio, Santis; Lezcano y Anangono

New York City vs. Comunicaciones: ficha del partido

Partido New York City vs. Comunicaciones ¿Cuándo juegan? HOY 8 de marzo ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Pratt & Whitney ¿En qué canal? Facebook Live, YouTube y Star Plus

PUEDES VER: Jugador ayuda a niño con cáncer y años después se reencuentran en el campo como rivales

¿A qué hora juegan New York City vs. Comunicaciones?

México: 7.00 p. m.

Guatemala: 7.00 p. m.

Estados Unidos (New York): 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite New York City vs. Comunicaciones?

Podrás ver EN VIVO el New York City vs. Comunicaciones POR INTERNET a través de las plataformas Facebook, YouTube y Star Plus.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el New York City vs. Comunicaciones?

Para acceder a Star Plus para ver el New York City vs. Comunicaciones, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver New York City vs. Comunicaciones por internet?

Podrás ver todos los goles, incidencias y seguir el minuto a minuto completamente gratis a través de la web de La República Deportes, donde se realizará una cobertura especial del compromiso.

New York City vs. Comunicaciones: posibles alineaciones

New York City: Sean Johnson; Malte Amundsen, Alexander Callens, Maxime Chanot, Tayvon Gray; Nicolás Acevedo, Gedion Zelalem; Maximiliano Moralez, Talles Magno, Héber y Valentín Castellanos.

Sean Johnson; Malte Amundsen, Alexander Callens, Maxime Chanot, Tayvon Gray; Nicolás Acevedo, Gedion Zelalem; Maximiliano Moralez, Talles Magno, Héber y Valentín Castellanos. Comunicaciones: Kevin Moscoso; Manuel Antonio Gamboa, Nicolás Samayoa, José Corena, Alexander Larín; Jorge Aparicio, Rodrigo Saravia, Oscar Santis, José Contreras, Rafael Andrés Lezcano Montero y Juan Anangonó.

New York City vs. Comunicaciones: apuestas

Apuestas New York City empate Comunicaciones betsson 1.17 6.50 17.00 bet365 1.18 6.50 19.00

¿Dónde juegan New York City vs. Comunicaciones?

El duelo tendrá lugar en el estadio Pratt & Whitney con capacidad para 40.000 espectadores.