[EN VIVO] Transmisión Liverpool 0-0 Inter ONLINE GRATIS por la Champions League 2021-2022

Ver Liverpool vs. Inter EN VIVO y DIRECTO HOY martes 8 de marzo por los octavos de final de la Champions League 2021-2022. El duelo comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana), disputará en el Anfield Road y contará con la cobertura televisiva de ESPN y Star Plus.

Liverpool vs. Inter EN VIVO: transmisión ONLINE

Liverpool vs. Inter: alineaciones confirmadas

Liverpool:

El 11 del Liverpool para jugar ante el Inter. Foto: Twitter @LFC

Inter:

El 11 del Inter para enfrentar al Liverpool por la Champions League. Foto: Twitter @Inter

Liverpool vs. Inter: ficha del partido

Champions League 2021-2022 - Octavos de final Liverpool vs. Inter ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 3 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Anfield Road ¿Dónde lo transmiten? ESPN, Star+

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Inter?

Perú: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Inter?

La transmisión del encuentro será llevada por ESPN y Star Plus. Conoce los canales a sintonizar y cómo acceder al servicio de streaming.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Liverpool vs. Inter por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Inter por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Liverpool vs. Inter: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Díaz, Jota, Mané.

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Díaz, Jota, Mané. Inter: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Arturo Vidal, Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Perišić; Džeko, Lautaro Martínez.

Liverpool vs. Inter: últimos enfrentamientos

Champions League 2021-2022 - Octavos de final | Inter 0-2 Liverpool

Champions League 2007-2008 - Octavos de final | Inter 0-1 Liverpool

Champions League 2007-2008 - Octavos de final | Liverpool 2-0 Inter

Champions League 1964-1965 - Semifinales | Inter 3-0 Liverpool

Champions League 1964-1965 - Semifinales | Liverpool 3-1 Inter

¿Dónde juegan Liverpool vs. Inter?

Liverpool vs. Inter se enfrentarán en Anfield Road. Este escenario deportivo fue inaugurado el 28 de setiembre de 1884. Este complejo deportivo cuenta con capacidad para albergar a 53.394 espectadores.