Bayern Múnich vs. Red Bull Salzburgo EN VIVO: ¿dónde ver transmisión de la Champions League?

Bayern Múnich vs. Red Bull Salzburgo EN VIVO se miden por la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Allianz Arena a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) . El encuentro será televisado por ESPN 2 y Star Plus.

Para que no te pierdas este y los partidos de hoy, puedes sintonizar la transmisión ONLINE GRATIS.

Bayern Múnich vs. Red Bull Salzburgo: ficha del partido

Champions League - octavos de final Bayern Múnich vs. Red Bull Salzburgo ¿Cuándo juegan? HOY martes 8 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Allianz Arena ¿Canal? ESPN 2.

La previa del Bayern Múnich vs. Red Bull Salzburgo

Bayern Múnich recibirá en el Allianz Arena al Red Bull Salzburgo por la revancha de los octavos de final de la Champions League. El conjunto alemán empató 1-1 en la ida y buscará su pase a la siguiente ronda.

En el primer encuentro, los austriacos estuvieron cerca de llevarse la victoria, pero en los minutos finales del partido llegó la paridad de los bávaros. Ahora, de locales y con su gente, los dirigidos por Julian Nagelsmann buscarán darle vuelta a la serie.

¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Red Bull Salzburgo?

El Bayern Múnich vs. Red Bull Salzburgo será transmitido EN VIVO por el canal de ESPN 2 para todo Latinoamérica. Podrás seguir el minuto a minuto ONLINE en Star Plus.

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver Bayern Múnich vs. Red Bull Salzburgo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Bayern Múnich vs. Red Bull Salzburgo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos.

Bayern Múnich vs. Red Bull Salzburgo: posibles alineaciones

Bayern Múnich: Sven Ulreich; Benjamin Pavard; Niklas Süle, Dayot Upamecano, Lucas Hernández; Joshua Kimmich, Jamal Musiala; Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sané; Robert Lewandowski.

Red Bull Salzburgo: Philipp Köhn; Rasmus Kristensen, Kamil Piatkowski, Maximilian Wöber, Andreas Ulmer; Mohamed Camara, Luka Sucic, Nicolas Seiwald; Brenden Aaronson, Chukwubuike Adamu, Karim Adeyemi.