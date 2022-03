¿Dónde ver el partido Independiente Medellín vs. América de Cali por Copa Sudamericana?

Independiente Medellín vs. América de Cali juegan este 9 de marzo por la primera fase de la Copa Sudamericana 2022. El encuentro será en el estadio Atanasio Girardot y está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Independiente Medellín vs. América de Cali: ficha del partido

Copa Sudamericana Independiente Medellín vs. América de Cali ¿Cuándo juegan? Mañana 9 de marzo ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Atanasio Girardot ¿En qué canal? DirecTV Sports.

Independiente Medellín vs. América de Cali: previa

Deportivo Independiente Medellín (DIM) y América de Cali se enfrentarán este miércoles, en Medellín, en un juego que marca el regreso a la Copa Sudamericana de Julio Comesaña y Juan Carlos Osorio, técnicos finalistas del certamen continental en 2018 y 2014, respectivamente.

El estadio Atanasio Girardot será el escenario del partido de ida de la primera fase, que trae un cruce entre rojos con dos de los entrenadores más laureados del fútbol colombiano.

A cargo del DIM está el colombo-uruguayo Julio Comesaña, responsable de llevar al Junior a la gran final del torneo en 2018 ante Atlético Paranaense, que se alzó con el título en penales.

Por su parte, América de Cali llega fortalecido por el triunfo 0-1 ante Deportivo Cali, con nueve jugadores, en la jornada de clásicos. Este resultado creó una atmósfera positiva de cara al estreno en el torneo internacional.

”La llave frente al DIM es muy importante para nuestro proyecto deportivo”, declaró Osorio, y agregó que pondrán “el cien por ciento porque no solo es (importante) en lo deportivo, sino también en lo económico”.

Osorio, exseleccionador de México y Paraguay, vivió una final de Sudamericana en 2014 cuando dirigía a Atlético Nacional. Cayó 3-1 en el global ante River Plate, en el inicio de la era de Marcelo Gallardo.

Con información de EFE.

¿A qué hora juegan Independiente Medellín vs. América de Cali?

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Independiente Medellín vs. América de Cali?

La señal encargada de televisar el encuentro Independiente Medellín vs. América de Cali será DirecTV Sports, canal exclusivo de DirecTV que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Copa Sudamericana 2022.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Independiente Medellín vs. América de Cali por internet?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Independiente Medellín vs. América de Cali por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Independiente Medellín vs. América de Cali ONLINE GRATIS?

Para ver Independiente Medellín vs. América de Cali vía online deberás conectarte a DirecTV GO. Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para ingresar tienes que ir a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDirecTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV GO así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

Independiente Medellín vs. América de Cali: posibles alineaciones

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Adrián Arregui; Felipe Pardo, Vladimir Hernández, Jean Pineda; Luciano Pons. DT: Julio Comesaña.

América de Cali: Joel Graterol; Elvis Mosquera, John García, Jorge Segura, Yaliston Martínez; Juan Portilla, Larry Angulo, Carlos Sierra; Iago Falque; Alejandro Quintana y Adrián Ramos. DT: Juan Carlos Osorio

¿Dónde juegan Independiente Medellín vs. América de Cali?

El duelo entre Independiente Medellín vs. América de Cali se desarrollará en el Atanasio Girardot, ubicado en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia. En dicho escenario, el Decano suele jugar de local, y cuenta con una capacidad para más de 40.000 espectadores.