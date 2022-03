Camila Zapata: “Las periodistas deportivas cada día nos abrimos paso, porque hay presión en nosotras”

La hemos visto sentada en una mesa de conducción, en los exteriores de un estadio o al ras de un campo de juego, pero con el mismo objetivo: brindar información de primera en todo a lo que deportes se refiere. En el Día Internacional de la Mujer, la periodista deportiva Camila Zapata nos concede unos breves minutos para comentarnos acerca de su camino en este mundo en el que la mayoría aún considera que es “de hombres”.

La conductora y reportera de DirecTV Sports es fanática del deporte. Desde muy pequeña soñó con incursionar en el periodismo deportivo y hoy lo está cumpliendo. Si bien le apasiona su trabajo, también se da tiempo para estar con su familia y para ella misma.

“Soy una persona que disfruta mucho salir a correr por las mañanas, de jugar un partidito por las noches e ir a la playa con mi perro. No podría vivir desvinculada al deporte, necesito una vez al día sudar un poquito”, se describe entre risas.

Camila Zapata inició su carrera como periodista en Panamericana Televisión en el 2016. Foto: zapcamila/Instagram

Inclinación por el periodismo

La mujer de prensa de 26 años es hija de un papá periodista y de una mamá profesora. Es gracias a ellos que decidió inclinarse por estudiar la carrera de periodismo, pues desde muy pequeña tenía mucha información de por medio.

“A los 11 años decidí que quería estudiar periodismo. Mis papás han estado vinculados al periodismo en general y de chica siempre los veía con un periódico en una mano y con una opinión en la otra. Eso era algo que admiraba mucho de ellos, pues estaban tan conectados con lo que pasaba en el día a día”.

Según nos cuenta Camila, “la necesidad de comunicar, opinar y acceder a la verdad” también la llevan a escoger ‘el mejor oficio del mundo’, definición que le dio Gabriel García Márquez al periodismo.

Camila Zapata lleva más de un año trabajando en DirecTV Sports. Foto: zapcamila/Instagram

¿Cuándo nace el gusto por el periodismo deportivo?

Camila Zapata se ha desempeñado en diversos deportes desde su infancia como el tenis, básquetbol, vóley, atletismo y natación. Incluso, formó parte de la preselección de gimnasia.

“Mi hermano es fanático de los deportes en general. Mi mamá desde niños nos hizo desfilar por todos los deportes”, recuerda la exreportera de Panamericana Televisión, mientras enumera cada uno de estos deportes.

Sin embargo, fue el apego a su hermano mayor el que terminó mostrándole el periodismo deportivo.

“Imitaba lo que él hacía y me ponía ver los partidos. Recuerdo ver a Carola, Pedro Eloy García, Daniela Fernández en el vóley y me decía: ’Algún día quiero ser como ellos’”.

Camila Zapata acompañó a la selección peruana en la última Copa América Brasil 2021. Foto: zapcamila/Instagram

Camino nada fácil

La egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú nos comenta que su objetivo por cumplir su primer objetivo, que era desempeñarse como periodista deportiva, fue complicado. Esto se debía principalmente porque no veía referentes mujeres que se desempeñen en este trabajo.

“Siempre he sido ‘contreras’ y tenía esa curiosidad de saber por qué no habían chicas. En todo caso, aspiraba a ser una de esas mujeres que pudiera abrir el camino. Fueron esas ganas de cambiar las cosas, de aspirar a un mundo más justo, las que me hicieron motivarme más”, nos cuenta con énfasis.

Para Camila Zapata, el poco espacio que tenía la mujer en el periodismo deportivo en aquellos años se debía al “machismo”.

“Evidentemente venimos de una cultura que tiene que ver mucho con la historia machista, donde el hombre tuvo mucho más oportunidades, mientras que las mujeres hemos tenido que luchar por esos derechos y seguimos en la lucha de encontrar un punto medio”.

Asimismo, recalcó que esta situación ha provocado que las mujeres de hoy se exijan aún más, por lo que, ahora, se reconoce dicho esfuerzo y se comprueba con la aparición de más periodistas deportivas en los diferentes canales.

“Las mujeres cada día nos abrimos paso, porque hay una presión en nosotras, en hacer las cosas muy bien y ese esfuerzo está siendo valorado hoy en día por las casas de televisión. Cada vez que salgo y veo a mis compañeras reporteras, también veo esas ganas de estar muy informadas, de estudiar antes de las transmisiones (...) Creo que, en general, las mujeres tenemos ese plus de ser mejores o querer salir adelante, porque venimos de contextos muchas veces difíciles”.

Camila Zapata a estado presente al ras del campo en los diferentes partidos de la Bicolor. Foto: composición/Zapcamila/FPF

Se abren las puertas

Pese a esta situación y el contexto desfavorable, la periodista de 26 años encontró la primera puerta que la llevaría por el mundo del deporte, cuando se desempeñó como reportera de Panamericana de Televisión.

“Cada vez que había una comisión de deportes (en Panamericana TV) ya sabían que estaba disponible. Trataba de hacer lo mejor posible por si algún día alguien me viera haciéndolo y me llamaran, y así pasó. Cuando me llamaron de GolPerú, el productor me dijo que había visto un enlace mío en Matute”.

En el 2019, Camila Zapata se muda a este canal deportivo, el cual la albergó por más de un año. Sus buenas coberturas en el torneo peruano hicieron que en el 2020 recibiera la llamada de DirecTV Sports.

“Me contactaron para contarme sobre este proyecto que ellos tenían, el cual era hacer un ‘team’ femenino para transmitir partidos de fútbol, no solo del torneo local sino también internacional. Me gustó mucho esa idea”.

Camila Zapata trabajo como reportera de GolPerú de agosto 2019 a setiembre 2020. Foto: zapcamila/Instagram

Marcan un hito en el periodismo deportivo

Es de esta manera que Camila conoce a Rosa María Muñoz y Talía Azcárate, con quienes comparte estudio y marcan un hito en la historia del periodismo deportivo, en el 2020, al ser las primeras mujeres en cubrir un partido de la Liga 1.

“En ese momento ninguna de las tres pensamos que estábamos marcando un hito. Fuimos a trabajar con mucha humildad, pero al ver la expectativa de la gente, los mensajes de muchas niñas y adolescentes que nos decían que algún día querían alcanzar lo que hicimos, fue para nosotras una linda sorpresa, que ninguna va olvidar nunca”, nos cuenta con una sonrisa mientras recuerda este hecho, que tuvo casi dos meses de preparación.

Si bien aquel día recibieron muchos saludos de sus colegas y de diversas personas que las siguen hasta ahora, también hubo comentarios negativos y machistas, que -lejos de desanimarlas- las motivaron.

“Me acuerdo que hubo un comentario en las redes sociales que decía: ‘Las mujeres a la cocina’. En realidad nosotras nos tomamos las críticas como parte de. Uno no puede sentirse ofendido por la opinión de los demás. Creo que cuando entras a este mundo sabes que a algunos vas a gustarles y a otros no. Las críticas siempre deben servir para motivarse, para mí siempre fue eso” .

Camila Zapata, Rosa María Muñoz y Talía Azcárate fueron las primeras mujeres en transmitir un partido de la Liga 1. Foto: zapcamila/Instagram

Conseguir los objetivos

Si bien el camino para las mujeres en el periodismo deportivo (así como en otros trabajos) se viene abriendo de a pocos, Camila nos recuerda que seguirán mostrándose barreras, pero que estas podrán ser superadas con trabajo y estando convencidas del objetivo que se propongan.