Una máquina de hacer goles: Robert Lewandowski anotó un doblete en 2 minutos para el Bayern

En tan solo 23 minutos de partido, Bayern Múnich vence 3-0 al Red Bull Salzburgo por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Tras un falta cerca del área, Robert Lewandowski marcó desde el punto de penal el 2-0 en favor del cuadro bávaro.

Dos minutos después, tras un mal rechace del portero Philipp Köhn, el delantero polaco aprovechó un rebote que cayó en su cuerpo para marcar el tercer gol del partido, el número 12 en su cuenta personal en la presente Champions League.

Bayern Múnich vs. RB Salzburg: alineaciones confirmadas

Bayern Múnich: Neuer; Sule, Pavard, Hernández; Coman, Musiala, Kimmich, Gnabry, Müller, Sané, Lewandowski.

Red Bull Salzburg: Kohn; Kristensen, Solet, Wober, Ulmer, Camara, Capaldo, Seiwald, Aaronson, Adamu, Adeyemi.

¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Red Bull Salzburg?

El Bayern Múnich vs. Red Bull Salzburg será transmitido EN VIVO por el canal de ESPN 2 para todo Latinoamérica. Podrás seguir el minuto a minuto ONLINE en Star Plus.

¿Cómo ver Bayern Múnich vs. Red Bull Salzburg ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Bayern Múnich vs. Red Bull Salzburg por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.